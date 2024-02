La Comissió organitzadora de la Fira dels Matiners, a proposta de l’equip de govern municipal, ha acordat traslladar el certamen comercial i de recreació històrica, que tradicionalment tenia lloc el mes de maig, al segon cap de setmana de novembre. Segons l’organització, el canvi ve motivat per la voluntat de fer coincidir la festa amb la data que van tenir lloc els fets històrics que es recreen i la intenció de renovar-la i relacionar-la encara més amb el producte gastronòmic local per excel·lència: el vi i el porc.

La Fira dels Matiners d’Avinyó canvia de dates. La tradicional pugna entre carlins i isabelins i la revolta social que va desencadenar a mitjan segle XIX, en el marc de la segona Guerra Carlina, que tradicionalment es recreava el segon cap de setmana de maig, es trasllada a partir d’aquest any al segon cap de setmana de novembre. D’aquesta manera, la festa coincidirà amb la data dels fets històrics que es representen, que giren al voltant del Combat d’Avinyó, que va tenir lloc el 16 de novembre del 1948, durant la Guerra dels Matiners. Així, també es vol evitar la coincidència amb altres fires i esdeveniments de l'entorn.

El canvi de data també va lligat, asseguren, amb la intenció de renovar la fira i relacionar-la encara més amb els dos productes gastronòmics locals per excel·lència, que són el porc i el vi, que l’any passat ja van tenir el seu protagonisme amb una zona de tastos, que es va incorporar al pati de Cal Vilarasau, amb porc Ral i vi Abadal, i que tradicionalment han centrat el sopar maridatge previ a la festa. Ara, el consistori i la Comissió organitzadora posaran fil a l’agulla per tal de definir el programa d’actes de la propera Fira dels Matiners, que enguany tindrà lloc el 10 de novembre.

La Fira dels Matiners va néixer l’any 2012 com a renovació de la tradicional Fira Festa, que se celebrava al municipi el segon cap de setmana de maig. La festa temàtica s’ha consolidat al llarg dels anys com una de les cites destacades dins el calendari de fires de la comarca. Amb la plaça Major com a epicentre, el certamen recrea escenes de la vida quotidiana de l’època, com un mercat o un casament, i els enfrontaments entre carlins i liberals, que tenen el seu punt àlgid amb la representació del Combat d’Avinyó. Les recreacions històriques comparteixen espai amb les parades d’artesania i gastronomia, que s’escampen pel nucli de la població.