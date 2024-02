Balsareny s'ha submergit en el món dels Traginers i el poble ha quedat envaït de gent que ha volgut presenciar una de les festes més arrelades no tan sols del poble sinó també de la comarca. Aquest diumenge al migdia s'està celebrant la tradicional cavalcada dels Traginers per emular com es transportava tota mena de materials anys enrere.

La cavalcada ha estat presidida pel ritual de la comitiva del banderer i la núvia, que posteriorment s'han afegit a la cavalcada. Durant tot el cap de setmana i fins aquest diumenge al vespre hi ha activitats culturals i festives de tota mena a Balsareny amb la implicació de bona part de la població i les seves entitats.