Jordi Morros Sabata ha sigut el banderer dels Traginers d’enguany. Acompanyat de les seves dues filles, que feien del que s’anomena cordonistes, obria la cavalcada dalt d’un cavall guarnit i portant l’estendard de la festa.

Què representa el banderer dels Traginers?

És la persona que cada any té la responsabilitat de portar la insígnia de la festa. Aleshores està vinculada als Tres Tombs. Juntament amb el banderer hi ha dos cordonistes que són les que l’ajuden a portar la bandera. Representa, en principi, un símbol de la festa.

Què suposa per vostè ser banderer d’aquest any?

És un gran honor. Des del moment que m’ho van comunicar em vaig sentir molt honorat. He procurat representar la festa i el poble el millor possible.

Sempre ha participat en la festa?

Jo soc nascut a Balsareny i des de fa molt temps ajudava la festa amb tot allò que fes falta. Un any acompanyava l’orquestra, altres anys els bastoners, altres els trabucaires quan n’hi havia. Ara a causa de les normes de tracte d’animals no permeten que hi hagi massa sorolls. A part d’això sempre he estat disposat a fer el que em demanessin.

Què li va passar pel cap quan li van proposar?

Em vaig sentir molt honorat i em va fer molta gràcia. També a les meves filles, que són les cordonistes. L’Ariadna i l’Aleida. Quan els hi vaig dir que hi hauria la possibilitat que m’acompanyessin van saltar d’alegria i es van sentir molt afortunades.

Les cordonistes sempre són familiars del banderer?

No, però en aquest cas em va semblar adient dir-els-hi a elles. I ja dic que de seguida es van sentir afortunades de poder-ho fer.