Sant Joan de Vilatorrada té una antena de telefonia menys. Ja estava en desús des de feia anys, concretament des de 2013, i estava situada a l’Avinguda Montserrat, 64. L’Ajuntament havia arribat l’any 2011 a un acord amb l’antiga Telefònica, propietària de l’antena, per retirar-la un cop es produís la instal·lació d’una de nova antena al Turó de Costa Rodona, obra realitzada el 2013.

Segons l’alcalde de Sant Joan, Jordi Solernou, «poc després d’entrar a l’Ajuntament, concretament l’any 2020, detectem que hi havia aquesta condició en el contracte en l’atorgament de la llicència de l’antena del Turó de Costa Rodona i que no s’havia complert». Per aquest motiu, es va requerir a l’empresa la retirada d’aquesta antena, perquè «a més de l’impacte paisatgístic, els compressors de l’estació generaven sorolls i provocaven molèsties als veïns i veïnes de la zona», explica Solernou.

Després de desobeir el requeriment de l’any 2020, es va decidir tornar a fer una reclamació l’any 2022. Amb aquestes dues reclamacions, se li ha imposat a l’antiga Telefònica dues sancions. L’alcalde assegura que «l’Ajuntament ha estat pendent dels requeriments per executar l’obra i, en cas de no resoldre la situació amb el temps d’execució, teníem preparada una sanció més important a l’empresa propietària de l’antena».

Finalment, l’empresa ha retirat l’antena de l’Avinguda Montserrat, un reclam veïnal i de l’Ajuntament que té el seu origen en més d’una dècada.