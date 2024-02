Les disfresses més venudes per Carnaval: les ètnies i els superherois competeixen amb la Barbie

Enguany, no s’ha donat cap fenomen com el que l’any passat va protagonitzar el famós personatge de la família Addams, Miércoles, que va ser l’estrella indiscutible del Carnaval, fins al punt que a la majoria de botigues es va esgotar. Amb menor mesura, però, sí que despunta una disfressa: la de Barbie. Després del boom de la pel·lícula, sembla que el color rosa tenyirà les rues de carnestoltes. Tot i això, hi ha altres personatges com Super Mario i Sonic, els superherois de tota la vida i els clàssics, com pirates i vaquers, continuen triomfant.

El cinema i les sèries acostumen a marca tendència en les disfresses de Carnaval. Segons Sandra Muñoz, de la Traca, «no hi ha cap boom tan gran com el de Miércoles, i potser la més demanada pels nens petits és la de Súper Mario i Sonic que han estrenat pel·lícula». Confirma també que hi ha hagut demanda de vestits de Barbie, tot i que reconeix que «m’esperava que n’hi hauria més, però és molt adaptable i fàcil de personalitzar». Com cada any, els superherois i les princeses són una aposta segura. Jessica Hernández de La Gresca afirma que per als nens les disfresses de superheroi són les més exitoses, mentre que per adults triomfen les d’animals que són «com pijames».

Entre els que aposten per confeccionar-se la disfressa, Miquel Argelich, de La Selecció del Retall, assegura que també s’ha notat la venda de roba «de quadres roses» per a disfresses de Barbie, però sobretot enguany «tira molt el tema ètnic». No falten tampoc disfresses més clàssiques com «dàlmates i troglodites».