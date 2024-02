La rua compta amb bona participació a Sallent sense aconseguir prou fluïdesa

Nombroses comparses han omplert de color i fantasia els carrers de Sallent, la població del Bages que viu amb més intensitat el dissabte de Carnaval. Un any més, la rua ha estat molt concorreguda, tot i que no es va aconseguir la fluïdesa òptima. Ha comptat amb diverses colles familiars i sobretot grups de joves amb ganes de gresca i diversió.

S'han lluït disfresses d’esquimals, de domadores, d’astronautes, de pallassos, dels Dalton, de Super Mario Bros, dels anys 80, de guàrdia civils, de la figura de joaldunak dels carnavals bascos, de Jack Sparrow o de personatges de Disney per commemorar els 100 anys. Aquestes últimes comparses han aplegat una seixantena de persones cadascuna, amb la participació de petits i grans. Uns i altres han gaudit de la rua entregats a la festa, que ha comptat amb l’animació musical de diferents xarangues i l’expectació de moltes persones que no es volen disfressar, però en canvi busquen un bon lloc per seguir la desfilada de comparses i carrosses.

Com a novetat d’enguany, per tal de facilitar l’encaix en la cercavila de les comparses que porten carros amb música, l’organització ha optat perquè en comptes de sortir de la plaça de la Pau com feien habitualment amb la resta de participants, s’esperessin al tercer tram del carrer del Cós i s’incorporessin al final de la rua. D’aquesta manera, la intenció era evitar embussos i aglomeracions i guanyar seguretat, així com facilitar la seva participació i agilitar el recorregut. Des de la comparsa dels astronautes, reconeixien que «l’any passat va ser caòtic, està bé que hagin intentat millorar-ho».

Tot i això, el canvi no ha aconseguit que el desenvolupament de la rua fos tan fluid com s’esperava, si més no aquesta era la queixa d’algunes comparses. No has vist bé que al cap d’una hora i quart d’haver començat la rua dels de la plaça de la Pau, els que portaven carrosses encara no s’havien mogut de l’últim tram del carrer del Cós: «S’ha fet un tap al punt on ens havíem d’afegir les carrosses i no ho hem pogut fer quan tocava», comenta un membre de la colla dels Jack Sparrow. A més, «a nosaltres ens agradava fer els primers trams del carrer del Cós, i amb el canvi d’aquest any no ha pogut ser», afegeix.

Música, balls i bon ambient han fet més amena l’espera. Quan ja s'estava fent fosc han arrencat les carrosses per afegir-se a la rua del Carnaval de Sallent, «una festa que molts sallentins no ens perdem i la vivim amb moltes ganes», coincidien a destacar alguns participants.