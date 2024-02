La Festa de l’Arròs de Sant Fruitós de Bages ha tornat a omplir el Parc del Bosquet del municipi per servir les tradicionals paelles a 3.300 comensals, amb tots els tiquets exhaurits de ja fa dies, com de costum. A més, enguany, els protagonistes de la diada han estat la colla gegantera amfitriona i, en especial, els seus gegants grans, el Sala i la Ricardis, que han estrenat els nous vestits i la recent restauració, coincidint amb els 25 anys de la seva creació i també de les trobades de gegants.

Malgrat que la pluja ha respectat durant tota la diada, des de bon matí ha bufat un vent que no ha espantat als visitants, però que, per exemple, ha impedit que els gegants fessin la tradicional ballada de cloenda a la tarda, que normalment tanca la diada. Al matí, però, qui ha arrancat la festa ha estat els Asmodaics i Goliaters, amb la seva botifarrada popular. Després, ha estat el torn de les parades, tant de fira com de les entitats del municipi, les passejades amb poni a càrrec del Club Hípic i les puntaires, instal·lades a la plaça Alfred Figueras. Els cuiners de l’arròs també ja estaven treballant i ja començaven a preparar les 20 paelles.

A mig matí, el grup de teatre de l’Esbart Som Riu d’Or ha començat a fer els Sainets de la Festa de l’Arròs, una representació que s’estrenava enguany i, pràcticament alhora, la «Comparsa de gigantes y kilikis Gaztelumendi», de Pamplona, que ha sigut el convidat especial d’aquest any, feia una cercavila i una actuació pels carrers propers al Bosquet.

A les dotze del migdia, s'han descobert els nous vestits dels gegants Sala i Ricardis enmig d’una gran expectació. Les principals novetats, a part de la remodelació dels caps, són els canvis de color de les teles i la nova capa del gegant, que pesa considerablement menys que la anterior. Posteriorment, l’Esbart Som Riu d’Or va fer el tradicional Ball del Puro i s'han ballat sardanes al so de lacobla Lluïsos de Taradell.

Al cap d’una estona ha començat la cercavila, amb la colla gegantera amfitriona i les onze convidades al capdavant, seguides del pubillatge, les parelles de l’arròs i les autoritats. Un cop ja arribats a la pista del Bosquet, l’alcalde, Joan Carles Batanés, acompanyat del regidor de cultura Xavier Racero, el conseller de Turisme del Consell Comarcal, Eduard Mata, i el mossèn Florenci Gras han beneït l’arròs abans de començar a repartir les 3.300 racions. També s'ha fet el reconeixement a la parella homenatjada, Josep Lupón Canudo i Ester Sala Guitart. Un cop servit l’arròs, s'ha fet l’homenatge a Oriol Sardà, que era un habitual del concurs d’arrossos i qui va morir el passat mes de maig. Després, s'ha donat el veredicte del concurs d’arrossos, on han participat 25 colles, el màxim possible, ja que se’n van presentar fins a 43. Finalment, a les sis, s'han lliurat els premis del concurs de pintura ràpida.