El grup dels Comuns al Bages han requerit una convocatòria «immediata» del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes per debatre de manera monogràfica el present i el futur de les comunicacions a la comarca, adoptar una posició clara sobre quines són les reivindicacions en aquest àmbit i «posar fi a la batalla partidista», segons diuen en un comunicat que han fet públic i en què, alhora, també s’afegeixen al ball de posicionaments sobre aquest tema. En concret, la formació reclama «centrar les prioritats en la mobilitat sostenible i segura» i insten a les dues forces que governen al Consell Comarcal (ERC i Junts per Catalunya) a situar aquest debat fora d’aquest joc de partits.

Els Comuns del Bages reclamen situar les prioritats de les infraestructures de la comarca en «la mobilitat sostenible, transformant i adequant les existents per millorar les connexions internes al Bages i les connexions amb l’àrea metropolitana». Remarquen que «cal pensar globalment la mobilitat viària i ferroviària», i assolir un model «capaç de fer front a l'emergència climàtica i garantir un accés equitatiu al transport públic».

I, en aquest sentit, també prenen posició en el debat obert. En el seu cas, rebutgen «rotundament» el desdoblament de la C-55 fins a Abrera i argumenten que en la xarxa viària «la màxima prioritat» ha de ser l’alliberament del peatge de l’autopista Terrassa-Manresa (C-16), considerant que així es contribuirà a reduir el trànsit de la C-55. Assenyalen que la proposta que hi ha ara mateix més avançada (se n’estan redactant estudis i projectes, i una primera part s’ha d’executar enguany), com és la d’estendre el model 2+1 (un segon carril en un sentit, en aquest cas cap al nord) entre Castellbell i Manresa «pot ser una opció suficient si, un cop alliberat el peatge de la C-16, la carretera és capaç d’absorbir el trànsit intracomarcal de manera òptima i segura».

Pel que fa al transport públic apunten com a prioritats immediates l’augment de freqüències i semidirectes tant a la línia de Rodalies Renfe com de Ferrocarrils de la Generalitat, i canvis en els recorreguts i línies del bus entre el Bages, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat i Barcelona. Així mateix, reclamen prioritzar la recuperació del tren tramvia comarcal, que ha estat un dels seus grans cavalls de batalla.

Els comuns qualifiquen de «preocupant» l’allau de comunicats, sobretot en referència a ERC i Junts, «amb retrets, prioritats diferents i batalla partidista entre els dos grups de govern del Consell Comarcal sobre la principal necessitat de la comarca». Per aquest motiu han sol·licitat la convocatòria «urgent» d’un Consell d’Alcaldies on participin tots els grups amb representació comarcal. Creuen que és l’espai òptim «en el qual intentar recuperar el gran consens territorial del qual Junts es desmarca».

La llista de prioritats que es fixen els Comuns i que preveuen proposar al Consell d’Alcaldies passen, d’entrada, per l’alliberament total del peatge sense necessitat d’aplicació mòbil o teletac, i aplicar-lo «de manera immediata» per a les persones residents al Bages. També per prioritzar la inversió de FGC al territori en la recuperació del tren tramvia comarcal, donant prioritat a la connexió amb Sant Joan de Vilatorrada, Sallent i Súria, «amb la previsió d’execució per a 2028». A més, demanen millorar el servei de bus entre el Bages, Barcelona i la UAB amb l’augment de

freqüències i un canvi de recorregut per oferir servei a més municipis del Bages, i l’estudi d’un carril VAO per garantir la fluïdesa del servei. I també estudiar i executar millores en seguretat a la C-55 en el tram de Manresa a Solsona «per posar fi a la sinistralitat creixent».