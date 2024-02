L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha cedit a l’hípica Natural Hípic, ubicada al municipi, un poni que es va trobar a principis de gener a prop de les instal·lacions del circuit de Can Padró. El consistori ha pres aquesta decisió després que el propietari de l’animal se n’hagi desentès i no hagi presentat la documentació necessària per recuperar-lo. El poni va ser localitzat després de ser abandonat el passat 10 de gener en el marc d’una actuació conjunta dels Mossos d’Esquadra i dels vigilants municipals de Castellbell i el Vilar.

L’Ajuntament ha donat resposta a l’interès de l’hípica Natural Hípic, que s’ha acabat quedant l’animal abandonat i que ja ha acollit l’animal durant les darreres setmanes.