El funeral de José de Arcos Ballesteros, el santvicentí que va desaparèixer el juliol de l'any passat a Lourdes, França, serà aquest dissabte, a les 10 del matí, a l'església de Sant Vicenç de Castellet.

La seva recerca va durar més de set mesos d'ençà que se li va perdre la pista. L'home, de 74 anys i amb principi d'Alzheimer, va desaparèixer al voltant de 2/4 de 12 del matí del dia 15 de juliol de l'any passat. Formava part d'un grup organitzat de la penya blaugrana de Sant Vicenç de Castellet, que estava instal·lat a Vielha i van fer una escapada al santuari de Lourdes, a França. Abans de dinar, es va separar del grup i va dir que anava a fer una compra a la farmàcia, però ja no va tornar. En veure que no tornava, el grup va trucar-lo al mòbil, ja que se l'havia emportat amb ell. De Arcos contestava, però no sabia on estava i simplement deia les coses que veia al seu voltant. En les últimes trucades, però, va començar a dir coses incoherents com que es trobava a Sant Vicenç de Castellet i que agafaria un taxi per reunir-se amb el seu grup. La família va criticar la inacció dels serveis d'emergències francesos, que van tardar dos dies a començar a buscar-lo.

Set mesos després de la seva desaparició, la gendarmeria francesa va contactar el cap de setmana passat amb la família del santvicentí per comunicar-los que havien trobat el seu cos en un bosc proper al santuari a partir d'objectes personals que van permetre identificar el bagenc.