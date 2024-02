La gendarmeria francesa ha contactat aquesta setmana amb la família del santvicentí José de Arcos Ballesteros, desaparegut el passat mes de juliol a Lourdes (França), per comunicar-los que s'ha trobat en un bosc proper al santuari un cos amb objectes personals que han permès identificar el malaguanyat bagenc, segons han confirmat a aquest diari fonts familiars. La identificació oficial estaria encara pendent de la certificació per part del jutge forense.

La recerca ha durat més de set mesos d'ençà que se li va perdre la pista. L'home, de 74 anys i amb principi d'Alzheimer va desaparèixer al voltant de 2/4 de 12 del matí del dia 15 de juliol de l'any passat. Formava part d'un grup organitzat de la penya blaugrana de Sant Vicenç de Castellet, que estava instal·lat a Vielha i van fer una escapada al santuari de Lourdes, a França. Abans de dinar, es va separar del grup i va dir que anava a fer una compra a la farmàcia, però ja no va tornar. En veure que no tornava, el grup va trucar-lo al mòbil, ja que se l'havia emportat amb ell. De Arcos contestava, però no sabia on estava i simplement deia les coses que veia al seu voltant. En les últimes trucades, però, va començar a dir coses incoherents com que es trobava a Sant Vicenç de Castellet i que agafaria un taxi per reunir-se amb el seu grup.

Els veïns, familiars i amics van organitzar sortides, la primera el 23 de juliol, on un grup de trenta-cinc voluntaris es va desplaçar des del municipi bagenc fins a Lourdes fer una batuda del terreny proper a la zona on va desaparèixer. La família va criticar la inacció dels serveis de seguretat francesos en les primeres hores de la desaparició, ja que no va ser fins 5 dies després que la família ho denunciés, que es van començar a fer les batudes.