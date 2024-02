El grup municipal del PSC a Artés, que és a l’oposició amb un regidor, ha presentat quatre esmenes de caràcter general a la proposta que l’equip de govern (ERC) està treballant per a un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal ( POUM). Document que els socialistes consideren «una necessitat» de tots els municipis, «molt especialment dels que tenen aspiracions de créixer i ordenar, degudament, aquest creixement», però que en aquest cas difereix d’alguns dels plantejaments que s’hi fan «perquè volem facilitar un creixement positiu i harmònic». Discrepàncies que, a grans trets, afecten l’àmbit de la mobilitat, dels espais comercials, de la generació d’energia fotovoltaica i dels usos futurs dels terrenys Cal Sitges.

Així, en el cas de la mobilitat apunten que la proposta que planteja l’executiu «entenem que passa perquè el carrer Rocafort i el Passeig Diagonal siguin d’un sol sentit amb la idea d’eixamplar les voreres». Per contra, el PSC és partidari de fer del passeig Diagonal un espai de vianants, «amb l’objectiu que sigui un nou eix comercial on puguin conviure botigues, establiments de restauració, etc. i on es pugui passejar, comprar, jugar amb els nens». I hi afegeix que «el nostre projecte pretén unir tot l’espai de Cal Sitges, juntament amb el Parc de Can Crusellas, amb aquesta avinguda, transformant i revitalitzant per complet tota aquesta zona».

D’altra banda, els socialistes diuen que no estan d’acord «amb la intenció que intuïm que té el govern de limitar l’espai per a superfícies comercials a 1.300 m2. Nosaltres som partidaris de deixar-ho en 2.500 m2».

També critiquen que «no es defineix cap terreny on fer una futura planta solar fotovoltaica. Per nosaltres és completament imprescindible definir l’espai per poder implantar aquesta infraestructura al més aviat possible».

Finalment, el PSC exposa que no està d’acord «amb la zona verda tan gran que es dibuixa per l’espai de Cal Sitges. La trobem excessiva. Creiem que s’ha d’aprofitar al màxim aquest espai per a fer equipaments culturals, i més tenint en compte que just davant hi tenim el parc de Can Crusellas».