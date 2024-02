Artés enllesteix la primera planta de la Casa Museu i encarrila el projecte global

Artés té molt avançada la rehabilitació de la planta primera de la Casa Museu, un espai on destaca el passat vitivinícola de l’immoble, ja que hi ha ubicades nou tines de vi que s’hi van descobrir fa uns quatre anys. Aquestes obres donen continuïtat a la intervenció que ja es va fer entre el 2019 i el 2020 de rehabilitació i consolidació de l’estructura de l’edifici que hi ha just al costat, i que l’Ajuntament va adquirir per poder fer l’ampliació del museu, projecte que ara també s’ha començat a encarrilar.

En aquesta intervenció que ara s’està enllestint s’ha respectat i subratllat els elements estructurals de l’espai, on predomina la pedra vista. I, sobretot, s’han preservat i posat en relleu les nou tines, que es podran veure i fins i tot trepitjar gràcies a la instal·lació de vidre sobre una estructura de ferro amb què s’han coronat cadascuna de les boques, situades a nivell del terra.

La rehabilitació d’aquesta planta és un pas més en el condicionament integral de la futura Casa Museu d’Artés, que es vol que sigui no només un element d’atracció del municipi, sinó també un factor de dinamització del nucli antic (està ubicat a la plaça Major). Resta encara, però, una part important, la d’adequar l’edifici adjacent. Després d’algunes actuacions per unificar els dos immobles, a final de l’any passat es va aprovar el projecte integral de reforma i ampliació de tot el conjunt museístic, que també deixarà espai per a un alberg, sales polivalents i un bar.

Preveu quatre fases d’actuació, i aquest any ja es voldria afrontar la primera. Aquesta intervenció inicial se centrarà bàsicament en les connexions entre els dos edificis, després que se’n va anivellar l’estructura, i es va construir una nova escala i un ascensor que permeten l’accés a banda i banda. Ara s’ha de taponar l’escala antiga del museu, s’han d’adequar bé els accessos i s’han d’instal·lar els serveis. Tot plegat puja a uns 145.000 euros, dels quals 130.000 provenen d’una subvenció de la Diputació.

Les altres tres fases es podran afrontar sense seguir un ordre establert perquè tenen relació amb la reforma interior de les diverses plantes dels dos edificis. Tanmateix, encara no tenen data ni finançament, de manera que s’hi anirà treballant tan bon punt hi hagi els diners per fer-ho.

Els treballs que s’hauran de fer afecten els dos edificis en el seu conjunt. Tenen quatre plantes cadascun, si bé el desnivell del terreny fa que l’entrada per la Plaça Vella doni accés directe a l’antic museu a un nivell superior a la Casa Museu, que té l’entrada pel carrer de la Roca. Així doncs, l’edifici de l’antic museu consta d’un soterrani on hi ha l’arxiu municipal, i a l’espai del costat, que es correspon amb la planta baixa de la Casa Museu, s’hi ubiquen nou antigues tines de vi que formaran part d’un àmbit museïtzat que ja s’està adequant. Per fora, hi haurà una àmplia terrassa del bar que se situarà als baixos de l’edifici de l’antic museu. A sobre hi haurà un nou espai museïtzat encara per definir, i al capdamunt una sala polivalent. En paral·lel, l’altre edifici tindrà un alberg amb lavabos, dutxes i una cuina al mateix nivell que el bar; una sala de conferències a la planta de sobre, i una terrassa al capdamunt. El cost total de les quatre fases es calcula que serà d’entre 450.000 i 500.000 euros.

Ara fa dos anys, l’Ajuntament va portar a terme un procés participatiu per copsar les preferències dels veïns quant als usos de la Casa Museu. Va consistir en dues visites guiades a l’espai, i en una enquesta posterior per prioritzar els possibles usos de cadascuna de les plantes. Els participants en aquesta enquesta van donar com a opcions d’ús prioritàries dedicar un espai a explicar el procés de fabricació del vi (amb el 71,9 % de suports), que es podrà satisfer amb la planta que ara s’està enllestint on s’explicarà el procés d’elaboració del vi i el seu lligam amb la història del poble. També es demanava condicionar una sala per a conferències i xerrades (amb el 64,7 % de suports), disposar d’un bar amb servei a l’exterior (amb el 63,6 % dels vots), i ubicar una zona d’alberg en una de les parts de la Casa Museu (amb el suport del 61,3%).