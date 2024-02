Veïns de Sant Fruitós de Bages han impulsat una recollida de signatures a través de la plataforma Change.org per exigir que l’Ajuntament anul·li l’ajuda de 9.800 euros per a la Fira del Caçador, que organitza la Societat de Caçadors, i «redistribueixi aquesta subvenció cap a iniciatives més beneficioses i inclusives per a tots els habitants». Davant d’aquesta iniciativa, l’Ajuntament defensa que totes les entitats que presenten un projecte «que sigui en benefici del municipi i compleixi les normatives vigents del sector, poden rebre una subvenció nominativa, en igualtat de condicions».

Els impulsors de la plataforma contrària a la subvenció de la Fira del Caçador reclamen «un ús més just i equitatiu del pressupost municipal» i creuen que «els diners públics han de ser destinats a accions que beneficiïn directament la nostra comunitat i siguin d'interès majoritari». En aquesta línia, lamenten que «altres associacions locals amb finalitats de caràcter molt més benèfic lluiten per cobrir les despeses bàsiques rebent ajudes significativament inferiors». Moltes d'aquestes organitzacions, asseguren, «fan tasques essencials i treballen amb la finalitat d'aconseguir millores pel nostre poble, però així i tot, no obtenen subvencions tan generoses com la que enguany se li ha adjudicat a la Societat de Caçadors», i posa d’exemple les AMPA i les escoles o les Associacions de Veïns dels barris de la població. Per aquest motiu, proposen invertir aquests fons, per exemple, «en les escoles, projectes educatius sobre el medi ambient i benestar animal, o en millorar els parcs i l’entorn natural».

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per la seva banda, defensa que les associacions, entitats i col·lectius «poden presentar un projecte per tal d'accedir a una subvenció econòmica sempre que treballin en benefici o per a la promoció del municipi». El consistori afegeix que «aquest suport econòmic esdevé sovint imprescindible per tal que les entitats o associacions puguin portar a terme les seves iniciatives, que enriqueixen el municipi ja sigui en l'àmbit cultural, esportiu, d'oci, en promoció del territori o en altres àmbits i que siguin d’interès públic local».

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat per aquest 2024 un pressupost de 190.500 euros per donar suport econòmic a un total de 55 entitats del municipi. En aquest sentit, el consistori recorda que «en el gran gruix de subvencions que s’atorguen, les entitats han de justificar que les despeses anuals que han tingut, són del doble de l'import de la subvenció que se'ls ha atorgat».

La iniciativa que reclama a l’Ajuntament que anul·li l’ajuda a la Fira del Caçador, que se celebra el mes de juny, ha rebut, de moment, prop de 400 adhesions.