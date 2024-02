L’alumnat de cicle inicial de l’escola la Serreta de Santpedor ha rebut la visita de Carme Ruscalleda, la reconeguda xef que va arribar a assolir cinc estrelles Michelin tres pel que va ser el popular restaurant Sant Pau de Sant Pol de Mar. La presència de Ruscalleda al centre santpedorenc s’ha fet en el marc de la tercera edició d’un projecte centrat en l’aprenentatge a través del joc (gamificació) que el porta a terme un cop cada dos anys.

Per unes setmanes, els infants d’entre set i vuit anys de la Serreta es transporten a l'Escola de Cuina Xef-Xof, que a través del personatge fictici de la Carmeta Roscafreda, inspirat precisament en la reconeguda xef maresmenca, han de superar diferents reptes amb l’objectiu final de muntar un restaurant saludable amb la possibilitat d'obtenir bledes Michelin.

Durant la seva visita Carme Ruscalleda ha contestat preguntes que els i les alumnes li han plantejat per poder avançar en el seu projecte, com per exemple on compra el menjar o què és el que més li agrada cuinar. Fins i tot ha compartit amb ells una recepta senzilla que provaran de fer a l’escola. Al final de la visita, la reconeguda xef els ha regalat un ventall amb il·lustracions de menjar saludable que cadascú s’ha pogut endur a casa.

En el marc d’aquest projecte, els infants treballen aspectes com l'aparell digestiu, l'alimentació i els hàbits saludables, i finalment, les bases per muntar un bon restaurant amb aprenentatge com ara com s’ha de parar taula, l’atenció al client o l’elaboració d’un menú saludable, entre altres.