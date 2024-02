Per donar a conèixer la història del barri de La Bauma de Castellbell i el Vilar en el segle XIX, l'Associació Amics de l’Església de La Bauma, organitza per aquest diumenge una visita a diferents punts d’interès del nucli. El punt de trobada per participar en l'activitat serà a l’entrada del pont de la fàbrica de la Bauma, a 3/4 de 10 del matí.

El recorregut pels diferents punts d'interès històric del barri de La Bauma començarà pel polígon industrial, a les 10 del matí, on els participants podran conèixer la Torre de l’amo, un element modernista obra de l’arquitecte Alexandre Soler i March. Tot seguit, la visita continuarà cap als antics safaretjos i, finalment, a les 12 del migdia, el recorregut històric arribarà a l'Església de la Sagrada Família de La Bauma, obra també de Soler i March, deixeble de Lluís Domènech i Montaner.⁣ El temple, inaugurat el 1908, és un dels emblemes arquitectònics de Castellbell i el Vilar que es troba en procés de rehabilitació. El juny passat es van inaugurar les obres de la segona fase de les reformes, durant la qual es van restaurar els vitralls del presbiteri i els de la rosassa, d’uns 4 metres de diàmetre, que s’ha fet tota nova. També es va restaurar la torrassa, que tenia deficiències estructurals, es van arranjar espais malmesos a l’altar i es van netejar i pintar les campanes, entre altres. La següent fase de restauració es concentrarà en els vitralls que queden per fer. La matinal per conèixer La Bauma del segle XIX, que és gratuïta, està organitzada per l’Associació Amics de l’Església de La Bauma, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar.