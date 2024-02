Monistrol vol convertir la plaça de la Font Gran en un espai per als vianants

L’Ajuntament de Monistrol de Montserrat convida als ciutadans del municipi a decidir el futur de la plaça de la Font Gran, un dels centres neuràlgics de la població, que actualment s’utilitza bàsicament per a l’aparcament de vehicles. El consistori planteja una reurbanització de la plaça, on hi ha la Casa de la vila, amb un total de quatre propostes, que tenen en comú que aposten per ampliar l'espai per als vianants en diferents formats. La consulta popular per escollir quina és la millor opció de reforma està oberta fins aquest diumenge.

Per tal d’actualitzar i adaptar als nous usos la plaça de la Font Gran, l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat es planteja fer-hi una reforma, que vol consensuar amb els veïns i veïnes del municipi. Segons el consistori, el disseny actual «es considera força antiquat» i centra el seu ús principalment en l’aparcament de vehicles, «mentre que el consens de l’urbanisme del segle XXI aposta per un retorn a la centralitat del vianant en els nuclis urbans i la recuperació dels espais públics per a la ciutadania». En aquesta línia, l’Ajuntament es planteja prioritzar l’espai per als vianants i ha engegat una consulta popular perquè siguin els veïns i veïnes qui escullin quin model de conversió en zona de vianants tindrà la plaça de la Font Gran. Per això, poden escollir entre quatre propostes, algunes més conservadores i altres de més ambicioses, que presenten variacions segons el tipus d’expansió de la zona de preferència de vianants i l’ampliació de la zona verda de la plaça. La primera proposta, que és la més conservadora, planteja una plataforma d’ús per als vianants amb reductors de velocitat al carrer de Les Escoles, mentre la segona dibuixa una plataforma bàsicament d’ús per als vianants en tot l’àmbit. Les dues opcions conserven l’arbrat. La tercera, que és la més ambiciosa, planteja una plataforma d’ús de vianants amb reductors de velocitat al carrer de Les Escoles i augmentar la zona arbrada i/o enjardinada. La darrera opció proposa una plataforma per als vianants en tot l’àmbit i l’augment de la zona arbrada i/o enjardinada. El consistori aclareix que l’objectiu de la votació «no és una disminució de les places de pàrquing a l’entrada del poble» perquè, segons fonts municipals, l’Ajuntament «està treballant en projectes per augmentar el nombre de places en aquesta banda del poble de forma substancial» i és per això que «es planteja un ús més eficient de l’espai de la plaça de la Font Gran». Vot electrònic i presencial Per tal de poder votar, l’Ajuntament de Monistrol ha estrenat una plataforma web de participació ciutadana, en la qual tots els ciutadans majors de 16 anys empadronats al poble poden registrar-se i votar fins aquest dissabte a les 11 de la nit. També s’ha establert un dia de votació presencial, que serà el diumenge vinent, de les 10 del matí a les dues del migdia, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. La plaça de la Font Gran és un dels centres neuràlgics de Monistrol de Montserrat que fa 100 anys, el 1923, l’arquitecte Joan Bruguera i Roget va intentar reformar amb un projecte monumental que mai es va materialitzar. Durant els anys 1926-1928 es va soterrar el torrent i reformar la font que dona el nom a la plaça, i del 1972 al 1974 es va urbanitzar l’espai, adoptant la forma que té actualment.