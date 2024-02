L'Ajuntament d'Artés portarà a terme un estudi específic de la il·luminació al municipi per mirar de guanyar eficiència tant en l'àmbit del consum i la contaminació com en la millora per al veïnat, mirant de reduir la percepció d'inseguretat per falta de llum. La iniciativa ha sorgit a partir d'una proposta presentada pel grup municipal de CS, a l'oposició, i que ha estat aprovada per unanimitat, amb el suport dels vots d'Esquerra, Junts, PSC i Gent d'Artés, i amb el convenciment que "millorarà la qualitat de vida dels veïns i disminuirà la inseguretat que, de vegades, es viu al municipi", segons que ha declarat el portaveu de Ciutadans (CS) a Artés, Juan José Salvador.

En aquest sentit, el portaveu de CS ha afirmat que en els darrers anys "hem estat testimonis d'una revolució en la il·luminació i Artés no n'ha de quedar al marge, sinó que ha d'aprofitar les oportunitats que brinda l'avenç tecnològic". En aquest sentit, apunta que "estudis recents demostren com una il·luminació pública adequada i eficient pot reduir significativament la delinqüència, millorar la seguretat viària per als vianants i reduir la percepció d'inseguretat", assenyala el partit taronja. Amb aquesta moció, CS ha aconseguit, a més de la identificació i l'actuació en punts crítics mal il·luminats, el disseny d'una estratègia per millorar la visibilitat en tots els passos de vianants. S'espera que amb aquest canvi es redueixi significativament el consum d'energia i la contaminació lumínica.