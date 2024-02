«Estem pràcticament segurs que tindrem institut el curs 2025-26»

Amb 49 anys, Anna Llobet Solé ha aconseguit retornar la majoria absoluta a l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola. Tot i que ara és de Junts, prové d’UDC, amb què es va obrir camí en aquest ajuntament, amb una llarga trajectòria com a regidora, primer en el període 2003-2007, i després ja de forma continuada a partir del 2015, fins a assolir l’alcaldia en l’actual mandat. S’ho va pensar molt, «però ara estic contenta», amb un projecte que comparteix amb tot el grup, de 7 membres, enfront els 3 de Sumem (ERC), i l’única regidora del PSC. Una tasca a la qual dedica el 90% de la jornada. La resta, a la seva empresa familiar de Salelles. És politòloga.

En què creu que ha millorat l’Ajuntament en aquest mig any de govern?

En la gestió del personal. Han canviat una mica les dinàmiques internes.

De fet, ha estat un arribar i moldre perquè ha aconseguit la majoria absoluta....

Sí, i dubtava de si presentar-me o no. El 2019 anava de número 2 i vaig estar quatre anys a l’oposició en una situació dura perquè ens vam quedar a 30 vots de la majoria absoluta, però ERC i el PSC van pactar i ens van deixar fora. Va ser violent i desagradable perquè als pobles ens coneixem tots i situacions com aquesta es viuen amb molta visceralitat.

Fins a quin punt entomeu projectes que l’anterior govern va deixar encarrilats?

Tot allò que creiem que es va fer bé, ho mantenim. Per exemple, farem un pis dotacional i d’emergència social a l’antiga emissora de ràdio. És un projecte que ja va iniciar l’anterior equip de govern i n’agafem el relleu. Però també hem fet canvis. Per exemple, a l’antic coworking l’anterior govern tenia pensat fer-hi pisos socials com els tres de l’entrada del poble, sobre el CAP, pendents d’adjudicar. Estan molt bé, però nosaltres trobem més adequat fer-hi una comissaria per als Vigilants Municipals. Ja hi estem treballant. És una manera de donar més visibilitat i accessibilitat als agents, amb un espai d’atenció al públic per fer denúncies o informar-se. Ara tenen un petit despatx a l’Ajuntament, i no hi caben. Un cop hàgim adjudicat els pisos socials, si se n’han de fer més ja els buscarem la ubicació.

Sant Salvador és insegur?

En els últims anys hem tingut un augment força gran tant d’incivisme com de robatoris en domicilis per part de màfies que també actuen pel voltant. I també hi ha casos de multireincidència en petits delictes, vandalisme, robatoris al pavelló o a la nau de la brigada, atracaments a les botigues, o destrosses al mobiliari urbà... L’anterior govern va posar càmeres de vigilància als accessos al poble, i ara nosaltres ja hem fet la reserva de pressupost per posar-ne més, tant de lectores de matrícula, com per gravar les entrades en equipaments municipals.

I més enllà de les càmeres?

Estem fent protocols interns de cara als propietaris perquè sàpiguen què poden fer en aquests casos, i també intensifiquem les hores de patrullatge i els controls. El problema és que som un poble molt extens, però com a mínim volem fer més visibles els agents i que estiguin més al carrer. Són cinc i de moment no podem ampliar-los per una qüestió de pressupost, però mantindrem l’agent extra a les nits d’estiu.

Quin és el projecte estrella?

Volem fer un centre cívic que inclogui una biblioteca adequada al segle XXI, perquè l’actual és antiga i no té les condicions d’accessibilitat; i on també hi hagi sales polivalents; un hotel d’entitats; una nau per a la brigada, i hi traslladaríem el CAP. Pensem en un edifici d’una sola planta que ubicaríem en un espai per edificar de l’avinguda Generalitat.

Per a quan el preveieu?

Ja tenim un esborrany, i ara esperarem que surtin les convocatòries del PUOSC i de les meses de concertació per demanar subvencions. A partir d’aquí ho podrem calendaritzar, sabent que és a uns quants anys vista, però durant aquest mandat com a mínim voldríem haver començat les obres.

També està en marxa l’ampliació del centre de dia...?

És al pressupost. Estem pendents d’una subvenció, però si no ens arriba ho farem amb recursos propis, aquest any. També volem arreglar el paviment i els vestidors de la pista del Calvet, i treballem en el nou model de recollida selectiva amb de contenidors intel·ligents que volem implementar el març del 2025.

Teniu pendent un institut. El reclamareu?

Tenim converses amb el departament i estem pràcticament segurs que tindrem institut de cara al curs 2025-2026. Per al vinent seria molt just i no ens volem picar els dits. Serà un institut-escola, i el departament ens diu que no cal fer obres, sinó afegir un mòdul a l’actual escola. És cap on ens porten, tot i que preferiríem alguna nova construcció, perquè d’espai n’hi ha, i també volem mirar bé si es poden aprofitar algunes aules... Amb l’institut hi havíem insistit, però ens deien que per qüestions de ràtio, no ens pertocava, i ara resulta que ens incentiven a tenir-lo perquè els instituts de Manresa estan col·lapsats. Donarà servei a Sant Salvador i Marganell.

Sant Salvador és un municipi en creixement i amb molts nuclis i urbanitzacions. Estan al dia o s’hi ha de posar ordre?

Tenim autèntics problemes amb les urbanitzacions que estan en sòl no urbanitzable. Per exemple Ca l’Esteve, que és la més gran, i urbanísticament està fora d’ordenació. No és il·legal perquè els habitatges es van fer amb llicència, però hi ha una paràlisi, i si algú vol ampliar la casa o tan sols vol construir un simple cobert, no pot. Hi ha unes normes urbanístiques molt estrictes que afecten moltes poblacions, i s’hi hauria de donar alguna sortida. Són veïns que paguen impostos i no els podem deixar desatesos. A més, són parcel·les al mig del bosc, sotmeses al risc d’incendi com el del 2015, en què ja vam haver de desallotjar Ca l’Esteve. Realment fa molta por. Són veïns amb moltes obligacions i pocs drets, i per això fa anys que reclamem solucions a la Generalitat.

Davant els dubtes que va tenir l’últim cop. Sap si es tornarà a presentar d’alcaldable?

Vaig tenir dubtes, però ara estic molt contenta. Hi va haver molta polarització, que em va desgastar molt, però ara sembla que es torna a recuperar l’esperit de poble. Ens hi esforcem, i la gent se n’adona. Ara diria que sí que em tornaré a presentar, però ja es veurà.