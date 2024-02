El grup d’En Comú Podem-Confluència ha presentat una moció al Consell del Bages perquè l’ens comarcal es posicioni reclamant al Govern de la Generalitat de Catalunya que aturi «qualsevol tramitació i concessió d’explotació de recursos hídrics industrials no agrícoles a la comarca del Bages fins que no es normalitzi la situació d'aigua o s'acabi la sequera». Una petició, que s’haurà de debatre en el proper ple, que està directament motivada per l’oposició d’aquesta formació a la petició que té en tràmit l’empresa minera ICL-Iberpotash perquè l’Agència Catalana de l’Aigua li faci una concessió que li permetrà disposar de 6,86 hectòmetres cúbics anuals de l’aigua regenerada que surt de l’estació depuradora de Manresa, que equival al 80% del total que s’hi genera.

Alhora, la moció demana sol·licitar al govern de la Generalitat que dissenyi un pla d’actuació amb els agricultors de l’horta de Manresa i entorns, «destinat a garantir i fer viables els cultius a la situació de sequera actual, contemplant mesures de suport per a l’adaptació al context d’emergència climàtica». Els Comuns tenen entrada també al Parlament una proposta de resolució en aquest mateix sentit.

En la moció que ara ha presentat per ser debatuda al proper ple del Consell Comarcal, la formació exposa que la concessió en tràmit d’aigua «destinada exclusivament a l'ús privat de la planta de sal que l'empresa té a Súria, totalitzant uns 200 litres per segon», ha tingut l’oposició per part d’entitats ecologistes, «que la consideren un despropòsit ambiental». També aquesta setmana s’ha expressat en la mateixa línia el sindicat Unió de Pagesos. Argumenta que aquest ús «deixaria el riu en una situació precària, ja que reduiria el cabal disponible i podria afectar negativament l'ecosistema aquàtic. A més, els ecologistes expressen preocupació pel fet que aquesta acció no té en compte la sostenibilitat a llarg termini dels recursos hídrics i pot deteriorar encara més la qualitat del riu Llobregat, que ja es troba en una condició preocupant en aquest tram».

La decisió final recaurà en l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que haurà de valorar els diferents factors ambientals, socials i econòmics abans de pronunciar-se sobre la concessió sol·licitada.

El grup dels Comuns hi afegeix que aquesta proposta de derivació d'aigua de la depuradora de Manresa «també sorgeix en un context territorial marcat per la preocupació per la disponibilitat d'aigua. Manresa, envoltada per una zona de regadiu, ara es veu afectada per la sequera que està posant en perill aquest recurs bàsic». En aquest sentit, argumenta que els agricultors dels horts de Manresa «han manifestat la preocupació creixent a causa de la manca d'aigua. Estan operant en els límits de la seva capacitat i viuen en una situació d'incertesa extrema. S'han referit a la seva percepció d'estar al final de la cua en termes d'accés als recursos hídrics disponibles».