L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb la col·laboració de l'IES Castellet i l'Escola Montserrat, portaran a terme el 7 de març la primera edició d’una jornada, Connecta Futur, que pretén donar a conèixer l'oferta formativa entre els estudiants dels pobles del Bages Sud i la població en general, establint vincles entre la Formació Professional i les sortides laborals existents.

La jornada constarà de tallers competencials i ocupacionals, i xerrades de superació personal i d’emprenedoria. Al mateix temps, s’habilitaran diferents espais: una zona de jocs de lúdico-competències amb foodtrucks i DJ, un espai destinat a la presentació dels cicles formatius d'FP de Sant Vicenç de Castellet, i una altra zona dedicada a connectar amb les empreses.

L’activitat de la jornada tindrà lloc a la zona de Cal Soler i s’ha previst que durant el matí visitin i gaudeixin dels espais els i les joves dels cursos de 4t d’ESO de les escoles del Bages Sud i, ja a la tarda, estarà obert per als alumnes de cicles superiors i per a tota la població.

A més, els centres educatius que imparteixen estudis postobligatoris a Sant Vicenç disposaran un estand des del qual donaran a conèixer els seus estudis per al conjunt d'estudiants de 4t d'ESO, Formació Professional, així com per a la població en general.

Un aspecte destacat serà l'espai Connecta Empresa, amb la participació d'empreses del Bages que col·laboren amb els instituts i les escoles, oferint oportunitats de pràctiques i formació dual, així com cercant perfils professionals en l'àmbit de la Formació Professional. Entre les empreses convidades hi ha Montana Colors, Arlab XXI, Plana Fàbrega o Social Lovers, una empresa líder en el sector tecnològic que ofereix tant la venda com el lloguer i la reparació de dispositius electrònics en el marc d’un esdeveniment o festa. I també es comptarà amb la presència del projecte Construeix el Futur de la Confederació Catalana de la Construcció, que treballa per a la difusió i promoció del sector de la construcció a Catalunya.

En la presentació del projecte, que es fa en el marc de la Taula de Formació Professional i Ocupació de Sant Vicenç, l’alcalde de la població, Dani Mauriz, va explicar que «els joves han de ser un dels focus importants de les polítiques que duem a terme des de l’administració, i apropar i intentar connectar el món formatiu amb el laboral creiem que és fonamental per ajudar la població jove en la seva cerca d’un futur professional digne». I hi afegia que «com a Ajuntament tenim el compromís de treballar en aquesta línia i, com a municipi, aspirem a ser un referent en el camp dels cicles formatius».