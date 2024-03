Súria podria veure reduït a la meitat el trànsit rodat que circula pel carrer Gonzàlez Solesio, l’antiga carretera que travessa el nucli de cap a cap i principal artèria de distribució del trànsit per dins el poble. Un projecte de la Diputació de Barcelona encarregat pel mateix Ajuntament planteja convertir aquest carrer en una via de sentit únic en el seu tram més cèntric amb l’objectiu de pacificar la zona i disposar de més espai per als vianants.

La possible reorganització de la circulació al centre de Súria és una qüestió que l’Ajuntament ja fa temps que té sobre la taula, i si bé es planteja a llarg termini, el document que ara ha elaborat la Diputació «ens permet tenir una base i un cost orientatiu» del que es podria fer, diu l’alcalde, Albert Coberó, si bé deixa clar que «és només un avantprojecte que s’hauria d’estudiar a anys vista, i sempre amb el consens de veïns i comerciants» de la zona. El president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, va ser l’encarregat de lliurar la proposta a l’Ajuntament fa uns dies en una trobada amb Coberó.

El projecte de la Diputació centra la reurbanització del carrer Gonzàlez Solesio en el tram comprès entre les places de la Serradora i Sant Joan. Ara és de doble sentit, i la idea és fer-lo de sentit únic en direcció nord utilitzant com a via de tornada el carrer Ignasi Abadal, que transcorre en paral·lel per la banda més propera al riu, i que actualment també permet la circulació en les dues direccions. Aquest carrer és estret, però l’antiga carretera és prou ampla com per poder engrandir l’espai destinat als vianants, i també a l’activitat comercial i a les terrasses dels establiments que hi ha a la zona si es perd un dels dos carrils de circulació actuals. Tot plegat, segons l’estudi, permetria integrar millor tot aquest tram al nucli urbà, pensant fins i tot en una possible plataforma única, i l’adequaria a la normativa d’accessibilitat vigent, contemplant també la possibilitat de guanyar presència de verd urbà. Així mateix, i per facilitar la logística i el comerç de la zona, s’habilitarien espais destinats a zona de càrrega i descàrrega amb estacionament limitat. Actualment, ja no es pot aparcar en tota aquesta àrea.

La Diputació ha valorat el cost d’aquesta actuació en 1.192.960 euros, i el termini d’execució seria d’uns vuit mesos. Tanmateix, és una proposta orientativa que l’Ajuntament ha recollit com a base per a un projecte executiu definitiu que, en tot cas, ja es dissenyarà en el seu moment tenint en compte també les aportacions de veïns i comerciants, diu l’alcalde. Destaca la importància de poder pacificar el centre del poble, però ara com ara «és econòmicament impossible» tenint en compte els projectes de la nova biblioteca i del SAIAR que hi ha sobre la taula, i que són prioritaris. Tanmateix, no descarta incidir-hi de cara al proper mandat.