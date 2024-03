Sant Joan de Vilatorrada ja disposa d’uns nous pressupostos de cara a aquest 2024 després de l’aprovació definitiva que es va fer en el darrer ple, i que trenca amb tres exercicis consecutius de pròrroga. Això suposa un salt fins als 11.705.000 euros d’uns comptes que volen incidir especialment en els serveis a les persones, qüestions mediambientals, i en l’adequació del Mas Llobet com a nou equipament cultural.

Els comptes han tingut el suport dels deu regidors de l’equip de govern (Alternativa per Sant Joan i Compromís, mentre que els tres grups de l’oposició (el PSC, Junts i ERC) han optat per l’abstenció. L’alcalde, Jordi Solernou, recorda que són uns pressupostos «ajustats a la realitat», i que han de fer front a l’increment de despeses que ha d’afrontar darrerament l’Ajuntament en subministraments bàsics, amb factures com la del gas, que s’han arribat a duplicar fins a assolir xifres superiors als 150.000 euros.

Malgrat tot, el govern municipal sosté la importància d’haver pogut aprovar uns nous comptes després de tres pròrrogues seguides (des del 2020), pels beneficis que diu que tindrà per poder incrementar algunes partides i de cara a desencallar projectes. En aquest sentit, una de les prioritats d’aquest exercici serà l’atenció i el servei a les persones, on es preveu un augment del 157% de les ajudes individualitzades, a l’hora que s’incidirà en la incorporació d’ajudes per a teleassistència o en la implementació de nous projectes d’educació i infància, com el Bus a peu. Així mateix, s’incrementarà en un 46% el pressupost per a accions destinades a fomentar la igualtat, i per a feminismes i per al col·lectiu LGTBI.

Els comptes d’enguany també s’encaminaran cap a les àrees de Medi Ambient i Territori. Això inclou, entre altres, un increment del 30% del pressupost destinat a la neteja viària, i d’un 32% en projectes d’energies renovables, transició energètica, i mobilitat sostenible. També s’incorporarà un nou peó a la brigada municipal, i es començarà a desplegar el Pla Local d’habitatge, que ha de ser un dels puntals d’aquest exercici.

Pel que fa al capítol d’inversions, el punt de mira es posa en la primera fase del projecte de rehabilitació del Mas Llobet com a futur centre cultural. Es començarà per la consolidació de l’edifici, i més endavant se n’afrontarà la remodelació i habilitació interior per adequar-lo als usos que acabi tenint, i que encara s’han d’acabar de concretar. Els pressupostos d’enguany també contemplen, entre altres, ampliar la xarxa de refugis climàtics, incrementar el verd urbà, i adequar una nova àrea d’esbarjo per a gossos.