L'Ajuntament d'Aguilar de Segarra recomana a una cinquantena de veïns de la Vall d'Amunt (a la zona alta del poble) no beure aigua de l'aixeta ni cuinar degut a l'elevat nivell de sulfat a l'aigua, que s'ha vist agreujat els últims dies per la sequera. L'aigua de l'aixeta però, sí que es pot utilitzar per dutxar-se, rentar la roba o cuinar, sense cap risc per a la salut.

La recomanació afecta als habitatges que s'abasteixen d'un pou. El municipi espera connectar-se a la Llosa del Cavall aquest 2024.