Aquesta tardor, l’Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet compleix 75 anys, i mig segle dedicada íntegrament a la Formació Professional. La primera activitat que s’engega per celebrar-ho és la recollida de testimonis de persones que hagin format part de la història del centre per crear uns plafons que es penjaran a l’Escola on apareixeran els noms de totes les persones que s’hi apuntin, amb el lema «Orgull Escola Montserrat».

Alumnat i equip docent actuals o antics, col·laboradors, santvicentins que hagin conegut el centre o qualsevol persona que hagi tingut alguna relació amb l’Escola Montserrat pot formar part d’aquesta llista de persones orgulloses. Només cal entrar a www.montserratfp.cat/orgull-escola-montserrat/ i omplir nom i cognoms i any de naixement. A part de visibilitzar els seus noms a través dels plafons físics que es penjaran al centre, els participants també poden, a través d’aquest formulari, explicar la seva vivència o relació amb l’Escola i els seus testimonis s’aniran recollint i es podran llegir a través de la mateixa pàgina web. Dani Mauriz, director de l’Escola, explica que «tot i que estem acabant de tancar els actes de celebració, tenim clar que aquests 75 anys han de servir per valorar l’Escola, però, sobretot, per homenatjar els milers de persones que han format part de la nostra història i que, amb la seva confiança i el seu compromís, ens han ajudat a arribar fins aquí».