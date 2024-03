El programa internacional Tech4Nature, que desenvolupa la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) i l’empresa Huawei, ha iniciat la segona fase de seguiment de l’àliga cuabarrada (Aquila fasciata) al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac amb la instal·lació d’una nova càmera web d’alta definició dins del niu. El projecte, engegat l’any passat, vol incidir en la nidificació de l’au i en la interrelació amb l’ús públic del parc, cada cop més accentuat.

El dispositiu facilitarà l’estudi del comportament de la parella de rapinyaires, una espècie en perill d’extinció, i permetrà determinar amb més exactitud com reacciona a les pertorbacions al medi més proper. La càmera, col·locada pels Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya i gestionada per Miranatura, s’hi ha instal·lat abans del període de nidificació. El seguiment es complementa amb l’anellament i col·locació d’un receptor GPS, a càrrec del grup Parés & Bosch, a l’àliga mascle. Aquest individu substitueix l’exemplar que va morir electrocutat l’any passat després d’un incident amb una torre elèctrica propera.

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, a cavall del Bages, el Moianès i el Vallès, desenvolupa aquest projecte tecnològic des de l'any passat per protegir l’àliga cuabarrada, espècie catalogada com a vulnerable. El que fa és monitoritzar, mitjançant el sistema anomenat Tech4Nature, les parelles presents en aquest paratge per protegir-ne la nidificació. Es tracta d’una solució innovadora amb càmeres i receptors GPS i amb el núvol com a infraestructura de computació i emmagatzematge que fa possible monitorar, observar i analitzar la mobilitat de l’àliga cuabarrada. D’aquesta manera, es poden determinar els factors externs que pertorben el seu èxit reproductiu, tenint en compte que la presència humana en àrees de cria és una de les seves principals amenaces.

El programa ha de permetre incrementar la capacitat dels gestors del parc per actuar davant riscos ambientals eventuals de forma ràpida i eficaç. Aquest projecte pretén trobar solucions per optimitzar les mesures de conservació que s'apliquen al parc i millorar la cohabitació entre visitants i fauna salvatge i és el primer projecte tecnològic d’aquest tipus que s'ha posat en marxa a l’Estat espanyol per preservar la biodiversitat a un parc natural.

Col·laboració publicoprivada

Directius de la UICN i de Huawei i del seu programa Tech4All han visitat recentment el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac per aprofundir en el projecte Tech4Nature. Durant la reunió, es va fer balanç de la primera fase, que va finalitzar el 2023, i se’n van planificar les tasques de la segona, que es desenvoluparà entre el 2024 i el 2026.

A la segona etapa, es continuarà col·laborant amb altres espais naturals en el seguiment de visitants en hàbitats clau, com ara la flora d'alta muntanya. Amb els resultats obtinguts i amb el suport d’un centre tecnològic, està previst dissenyar un sistema d’alertes utilitzant bioacústica i imatges analitzades amb intel·ligència artificial.