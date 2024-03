Sant Vicenç de Castellet celebrarà aquest diumenge, 10 de març, una Festa de Sant Antoni, coneguda també popularment com la Festa dels Tres Tombs, que enguany està assenyalada en vermell en el calendari per una doble efemèride, totes dues centenàries. D’una banda, la celebració de la festa compleix 110 anys, mentre que l’entitat que l’organitza actualment assoleix enguany el seu centenari. L’Associació Cultural de Carreters i Cansaladers de Sant Vicenç de Castellet va ser fundada el 1924. Amb el fons social de 6,35 pessetes, sobrant d’anys enrere, es va crear l’entitat que mantindrà i organitzarà la festa fins al dia d'avui.

Exposició i placa commemorativa

Amb motiu d’aquest doble aniversari, a banda de la celebració de diumenge, al llarg d’aquesta setmana es pot visitar l’Espai Ateneu de la biblioteca l’exposició «10 anys de Gremi, 110 anys de festa». També aquest dijous s’ha programat una xerrada (a 2/4 de 8 del vespre a l’Auditori Ma Carme Grauvilardell) amb el títol «Sant Antoni i els Tres Tombs, el ritual i la festa», a càrrec de l’etnògraf i estudiós de la cultura popular Xavier Orriols.

Diumenge, diada central, la festa començarà ja a les 8 amb una despertada, seguida de la concentració a Cal Soler dels socis, participants i col·laboradors. A les 10 arrencarà la passejada musical a càrrec dels grups assistents. Un dels moments especials tindrà lloc a 2/4 de 12, quan s’inaugurarà una placa commemorativa del centenari de l’entitat al monument del cavall.

A 3/4 de 12 es farà la benedicció de cavalls, cavalleries i tota classe d’animals davant l’església, i d’aquesta manera començarà la cavalcada pel poble que culminarà amb els Tres Tombs. La festa es clourà a la tarda amb el ball de Sant Antoni amb Duet solistes que tindrà lloc a partir de les 6 a Cal Soler.

A banda de l’organització de la festa, l’Associació Cultural de Carreters i Cansaladers de Sant Vicenç de Castellet ha anat recopilant, arranjant i preservant un ric patrimoni de carruatges i elements vinculats a aquest antic mitjà de transport, que és un dels atractius que es pot veure a la festa de diumenge, juntament amb els d’entitats vingudes d’altres poblacions.

Just un any després del seu naixement, ja va adquirir els primers guarniments per a l’abanderat i els cordonistes, figures que presideixen la festa i encapçalen la cercavila. L’any 1932 es van fer les inscripcions amb el nom de Gremi de Carreters de Sant Vicenç de Castellet, però la primera documentació escrita de la festa al poble es troba referenciada en el primer programa, del 17 de gener del 1914. Durant la Guerra Civil no es va celebrar, i es va reprendre el 1940. No serà fins al 1960 que el tradicional Gremi de Carreters incorpora dins l’entitat els tocinaires, i passa a tenir el nom actual.

Membres fundadors de la Federació dels Tres Tombs

El 1979 es va decidir modificar la data del gener pel segon diumenge de març per poder-ho combinar amb altres festes de pobles veïns. El 1980 es va rebre per primer cop la visita de la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que va oferir un dels seus populars carrusels d’exhibició. El 1998 va ser una de les entitats fundadores de la Federació dels Tres Tombs de Catalunya.

Va ser sobretot a partir de l’any 2000, a partir d’una nova embranzida de l’entitat, que aquesta va iniciar un gran treball de restauració i conservació de carruatges i diferents materials relacionats amb la festa que ha convertit en patrimoni local. Actualment, compta amb 10 carruatges restaurats i preservats, entre els quals destaca l’antic carro dels bombers, la diligència de passeig o una antiga tartana amb sostre de tela.