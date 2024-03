Castellbell demana al Bisbat ampliar a 30 anys la cessió de l'església de la Bauma

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i el Bisbat de Vic estan negociant un acord per allargar fins a 30 anys la cessió d’ús de l’església modernista de la Sagrada Família de la Bauma, propietat de la diòcesi. Un acord del 2018 ja permet al consistori poder fer ús del temple per a activitats diverses, però és per 25 anys i ara el govern municipal vol ampliar aquest termini i pactar una possible pròrroga que pugui anar més enllà de les tres dècades.

Ja fa un temps que Ajuntament i Bisbat mantenen converses en aquest sentit, i sembla que l’acord es podria tancar de forma imminent amb la signatura d’un conveni entre les dues institucions en les pròximes setmanes i que anul·laria l’anterior, segons ha avançat el regidor d’Obres de Castellbell, Francesc Devant. Admet la voluntat inicial del govern municipal de pactar una cessió més llarga o fins i tot la donació del temple a l’Ajuntament per part del Bisbat, però no ha estat possible. De totes maneres, «és important per nosaltres poder acordar aquesta cessió per 30 anys i amb el comptador a zero», entre altres coses tenint en compte que «som les administracions públiques i l’Ajuntament qui està posant tots diners per condicionar l’església». Devant recorda que de moment ja s’hi han destinat uns 600.000 euros en dues fases d’obres que han permès rehabilitar l’interior, incloent-hi la rosassa, la torrassa i part dels vitralls. Unes obres que tindran continuïtat d’aquí a uns mesos, i que tenen pendents noves fases encara no programades per anar afrontant altres treballs previstos pel pla director de l’església de la Sagrada Família de la Bauma que està elaborant l’arquitecte Pere Santamaria.

Els treballs que ja s’han fet a l’església modernista i els que s’hi facin en un futur, han de permetre poder utilitzar el temple per a activitats i esdeveniments de caire cultural que l’Ajuntament o entitats del poble vulguin organitzar. De fet, el condicionament de l’interior ja està bastant avançat, i l’estiu passat l’església ja va acollir l’acte públic de presentació de les obres que s’hi acabaven de fer, així com la presentació de les propostes que es volen anar treballant en els pròxims anys amb el pla director.