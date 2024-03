La torre Abadal es converteix en l’escenari del crim perfecte

Un assassinat, pistes a seguir i un cas per resoldre, és el que van poder viure la quarantena de comensals que van acudir ahir al sopar inspirat en el joc del Cluedo que es va fer a la torre modernista Abadal, a Avinyó.

Va ser un sopar de màscares on els participants havien d’interpretar un personatge que se’ls havia descrit a través de pistes els dies previs a l’esdeveniment. La torre modernista va ajudar molt que la gent es posés dins el seu rol de personatges de les altes esferes de la societat dels anys 20 del segle passat.

Va anar tan bé que l'organització té clar que repetirà l'experiència, segurament a principis del mes de juny. El codi de vestimenta era de gala i tot i que hi va haver gent que en va fer una interpretació més lliure, tothom va aparèixer ben mudat i amb un antifaç per protegir la seva identitat. A l’entrada es va entregar un adhesiu identificatiu per tal que tothom veiés el nom de cadascun dels personatges.

L’adjectiu més adient per definir les tres hores que va durar el sopar és: interactiu. Els participants havien de donar-se informació, descobrir pistes i resoldre enigmes amb un parell d’actors que van fer un paper impecable interpretant els senyors de la casa.

Un fet que es va valorar molt positivament va ser que es van formar grups, les «famílies», que estaven compostos de participants que havien anat a viure aquesta experiència, separats. Per tant, el mateix joc obligava els jugadors a interactuar entre ells i amb el seu entorn.

Amb la feinada que tenien els comensals per a descobrir qui havia estat l’autor d’un crim que es comet durant el sopar, el menjar va passar a un segon pla, tot i la bona tria d’aperitius, plats i com no podia ser d’una altra forma, tot va estar maridat amb els vins i caves Abadal.

Petra Vega va ser una de les primeres participants que va resoldre el misteri, i ho va fer amb una seguretat i celeritat impactant. Explicava que ha llegit molt Aghata Christie i que això la va ajudar a «tenir molta perspectiva dels crims». Ella és veïna de Sant Cugat i va quedar més que satisfeta amb l’experiència.

Aquesta mena d’experiències també són una forma de dinamitzar el territori perquè hi van anar persones com l’Alberto Pellón, que és de Barcelona i va passar la nit a l’hotel del Món Sant Benet amb la família.

