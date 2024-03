Castellbell reforçarà els taxis llançadora amb un segon vehicle a partir de dimarts

Castellbell i el Vilar ha aconseguit un reforç del servei de taxi llançadora que connecta amb la línia de bus fins a Monistrol de Montserrat amb què compta el municipi els darrers mesos coincidint amb el tall de trànsit que comporta la rehabilitació del pont del Burés. El consistori ha canalitzat aquest mes de març la recollida de les 600 signatures per part dels veïns i veïnes del municipi i ha establert contactes amb la Diputació de Barcelona i amb l’Autoritat del Transport Metropolità, entitats competents, per millorar el servei a partir de dimarts de la setmana vinent.

Més freqüències de pas

En concret, s’estableixen noves freqüències de pas en horari de migdia i de tarda (al voltant de les 12 i de les 18.00 hores per als desplaçaments d’anada i tornada a Monistrol de Montserrat) que permetran reforçar el servei i donar-li continuïtat. Per fer-ho possible, s’incorpora un nou vehicle amb llicència de taxi a Castellbell i el Vilar. El temps màxim d’espera dels autobusos de les línies 781 i 784 de Monistrol de Montserrat continuarà sent de 30 minuts ja que en funció del nombre de persones usuàries del taxi llançadora hi ha serveis que s’han de fer dues vegades i així dona temps a tothom a agafar l’autobús. Aquest reforç, que entrarà en vigor a partir de dimarts, tindrà continuïtat fins que s’acabin les obres del pont del Burés i la infraestructura entri en servei.