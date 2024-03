Sallent penalitzarà amb el 48% més de la taxa de residus les llars que no reciclin correctament

Sallent començarà a aplicar enguany el que s’anomena una taxa justa en la recollida de residus i les llars que no facin ús del sistema de contenidors tancats pagaran un rebut més elevat. L’Ajuntament, conjuntament amb el Consorci del Bages per a la gestió de residus, implantarà aquest nou sistema amb el qual la taxa d’escombraries tindrà una part fixa (115 euros) i una part variable, que penalitzarà aquelles llars que no reciclin correctament. D’aquesta manera, els habitatges que no facin un bon ús del sistema de reciclatge tindran un increment del seu rebut, que pot arribar als 170 euros, el 48% més de la quota fixa.

El rebut d’escombraries anual de Sallent oscil·larà entre els 115 i els 170 euros, segons l’ús que es faci del sistema de contenidors tancats. Amb les dades d’obertura dels contenidors d’orgànica i de resta (que van amb targeta), es pot comptabilitzar i analitzar si una llar fa una correcta utilització del sistema. En aquest sentit, s’han agafat uns llindars mínims i es considera que participen del sistema les llars que, durant un any, obren, com a mínim, 6 dies el contenidor de resta i 30 dies el d’orgànica. A aquestes llars només se’ls cobraran els 115 euros de la part fixa que preveuen les ordenances fiscals del 2024.

Per la seva banda, els habitatges que no estiguin entre aquests paràmetres pagaran més en funció del grau d’obertura que facin dels contenidors. Els que només comptabilitzin entre 10 i 29 dies d’obertura del contenidor d’orgànica i entre 2 i 5 del de resta (s’han de complir les dues condicions alhora) tindran una penalització de 40 euros, que s’afegiran als 115 fixos i, per tant, la seva quota passarà a ser de 155. Finalment, qui obri l’orgànica 9 dies o menys i la resta una vegada o cap, se li sumaran 55 euros, de manera que n’acabarà pagant 170, prop del 50% més de la taxa mínima. S’ha de tenir en compte que les persones pensionistes parteixen d’un fix reduït de 77 euros en lloc de 115.

La penalització es cobrarà a final d’any

Segons ha informat el consistori, la part fixa del rebut d’escombraries es cobrarà en els mateixos terminis que cada any i, a finals d’any, es cobrarà la part variable a les llars que tinguin penalització. Les mateixes fonts aclareixen que no és una taxa per generació i, per tant, «no es bonifica les llars que produeixen menys residus, sinó que és una taxa justa per participació, és a dir, les famílies que utilitzin correctament el sistema de contenidors tancats i separin els residus a casa pagaran menys que les que no ho facin».

De moment, aquest nou sistema de taxes d’escombraries s’aplicarà només a les llars domèstiques i en queden excloses les activitats econòmiques i els solars, però en un futur s’ampliarà també a establiments i comerços. L’Ajuntament de Sallent preveu que la taxa justa «augmenti entre 3 i 5 punts la recollida selectiva al municipi perquè hi haurà una part de la ciutadania que encara no està fent una bona gestió dels residus que canviarà els hàbits per optar a les bonificacions». Amb la implantació del nou sistema de contenidors intel·ligents el reciclatge ha augmentat a Sallent fins a un 70%.

Fonollosa també aplica la taxa justa

El municipi de Fonollosa també s’ha apuntat a la taxa justa i, com a Sallent, aplicarà recàrrecs als veïns que no reciclin correctament i cobrarà una taxa personalitzada segons el grau de reciclatge que facin els ciutadans amb el sistema de recollida de contenidors tancats. En el seu cas també ha reduït la quota anual fixa, que ha passat a ser de 125,93 euros, 10 menys que fins ara.

Una vegada consolidats sistemes eficients de recollida selectiva com el porta a porta o els contenidors tancats, la gestió dels residus avança cap al pagament d’una taxa justa, com ja comencen a aplicar a Sallent i a Fonollosa, que penalitza el fet de no participar en el sistema o no fer-ho correctament. Un proper pas serà el conegut com a pagament per generació. És a dir, que paga més qui més deixalles genera.

