Súria esclata amb 1.200 participants a les caramelles

Les de Súria són les caramelles més grans de Catalunya i aquesta setmana passada va tornar a quedar clar amb la participació de més d’un miler de participants, concretament al voltant de 1.200, pertanyents a les deu colles locals que van donar vida a la festa. Des de dijous i fins ahir, passada la mitjanit, la localitat bagenca va viure un seguit d’activitats que van culminar al migdia amb la ballada conjunta del Ball Caramellaires del Cardener, a la plaça de Sant Joan.

Una de les novetats de l’edició d’enguany va ser la participació de La Colla Gran del Foment Cultural, un grup de nova creació amb una trentena de membres que s’afegeix a la Colla Juvenil i a la Coral Infantil de la mateixa entitat, amb la finalitat de donar sortida de futur als caramellaires més joves. «Arriba un moment en què els pares ja no van amb els fills però volen continuar fent caramelles», explicava Isabel Cabanillas, una de les integrants del nou col·lectiu, per donar la clau de la formació del grup.

També van prendre part ahir en les caramelles set altres colles, cadascuna identificada amb el seu color característic: els Trabucaires del Tro Gros, la Societat Coral La Llanterna, la Colla Gran i la Colla Infantil de l’Agrupació Sardanista, la Coral Sòrissons, els Altatxu i la seva versió infantil, que porta el nom dels Altatxets.

Les caramelles de Súria van exhibir un gran poder de convocatòria, i en la jornada de diumenge les colles van ballar i cantar per diversos carrers de la població, realitzant davant dels espectadors actuacions tan lluïdes com els balls de bastons. La presència de molts joves en les colles també és un senyal de la vitalitat de la tradició, que fa que de molts balcons hi pengin banderes i pancartes amb els lemes i els noms de les colles. Fins i tot una que portava inscrita una frase clàssica de les caramelles: «Està plovent per culpa del Foment».

Un dels factors que estan contribuint a l’acceptació de la festa entre els infants i els joves és la flexibilitat per introduir elements de modernització. Un dels participants apuntava que cadascú se sent molt de la seva colla, però alhora hi ha gent que canvia d’un any a l’altre demostrant així que l’important és, sobretot, la tradició. L’actualització de cançons i coreografies també és un element que contribueix a donar un aire més proper a la festa. Sentir el Che confusione, un tema que en alguns camps de futbol ha esdevingut un himne, uneix el passat i el present d’una història que es remunta al segle XVI.

Homenatge a Ferran Gallart

Un dels moments emotius de les caramelles d’enguany es va viure dissabte a la nit al pavelló, amb la trobada caramellaire que, com és habitual, va culminar amb la interpretació d’El Cant del Poble. També va sonar Power to the barretina, la cançó que els Strombers van dedicar a les caramelles surienques: la interpretació es va sentir en homenatge a Ferran Gallart, el cantant del grup bagenc que va morir el passat setembre i estava vinculat al poble.

La darrera jornada estava previst que culminés de nit amb un concert amb Els Catarres com a caps de cartell. Punt final a una nova edició de la tradició que a Súria va més enllà del cap de setmana i que la població viu amb molt sentiment.