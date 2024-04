Artés tindrà una Fira amb més presència de vehicles i amb la crisi de la pagesia com a teló de fons

Artés ja ho té tot a punt per celebrar la 63ena edició de la Fira el cap de setmana del 6 i 7 d’abril, que mantindrà el centenar d’expositors i parades dels últims anys, però amb una major presència de l’automoció i dels vehicles de motor en general per compensar la caiguda de la maquinària agrícola derivada de la crisi del sector. Precisament, el certamen d’enguany vol donar visibilitat a la situació per la qual travessa el sector primari i les reivindicacions de pagesos i ramaders.

El Passeig Diagonal i els carrers adjacents tornaran a ser l’eix central de la Fira d’Artés, que mantindrà l’espai firal dels darrers anys, amb una quarantena d’expositors, també una quarantena de parades d’artesania, i una vintena de parades més de productes i elements de caràcter multisectorial. Però enguany, qui prendrà protagonisme és l’automoció. S’hi preveuen uns 200 vehicles, nous i de segona mà, i també es potenciarà més que mai la presència de motos i bicicletes, així com la d’autocaravanes, alhora que es comptarà amb la participació d’entitats del motor i de la competició. En canvi, es notarà una davallada de tractors i de maquinària agrícola diversa, que també hi serà present «però hi haurà menys maquinària nova i més d’usada» pel context de crisi i de protestes en què està immers el sector especialment aquest any, explica la regidora de Promoció Econòmica, Judit Vall. Tanmateix, les dificultats per què travessa la pagesia seran la temàtica al voltant de la qual girarà aquesta edició, amb una taula rodona que es farà dissabte a 2/4 de 6 de la tarda a l’espai Cal Sitges, i en què s’analitzarà la situació actual i futura del sector amb membres d’UP i de la Plataforma Pagesa, i també d’empresaris vinculats amb aquest àmbit. Així mateix, disposaran d’una carpa pròpia al recinte firal per poder-se reivindicar.

Propostes per participar

Aprofitant la presència creixent de bicis i motos, la fira inclourà propostes de participació obertes al públic, com ara un circuit obert de BTT, o el taller «Pedalem pel clima», en aquest cas en una àrea pròpia, l’espai bicicletes, dissabte al matí. Així mateix, hi haurà diverses exhibicions de bici trial, i també la proposta «Slot Bike, energia eficient», que convida a jugar a l’escalèxtric i alhora cremar més de 500 calories. Tot plegat es complementarà amb una trobada de motos antigues i una altra de vehicles clàssics, en aquest cas, diumenge al matí.

Lloc per a la cervesa artesana

La Fira també aposta un any més per dedicar un espai a la cervesa artesana, a la música i als tastos gastronòmics. Serà a la plaça de l’Església, on hi haurà la presència de sis elaboradors de cervesa i dos productors locals de formatges i de carn, que elaboraran els plats per acompanyar la beguda. L’espai estarà obert tot el cap de setmana, i dissabte fins ben entrada la nit, amb actuacions musicals que enllaçaran amb la nit electrònica a base de Dj.

La cervesa artesana tindrà el seu propi espai / ARXIU | OSCAR BAYONA

Els dies centrals de la Fira seran dissabte i diumenge, però el certamen arrencarà aquest dijous amb un taller sobre finances personals, a les 8 del vespre a Cal Sitges, mentre que divendres a la tarda s’inaugurarà l’exposició «Montserrat, natura i art», i es lliuraran els premis del concurs de poesia, just abans de l’obertura oficial de la Fira, a 2/4 de 9 del vespre a Cal Sitges.

Durant el cap de setmana també hi haurà activitats infantils, un concurs de pintura ràpida, sardanes, o una trobada de puntaires. Diumenge al matí també actuaran els Bastoners d’Artés i ballaran els gegants.