Cardona tanca la Setmana Santa amb 6.220 tiquets turístics venuts

Cardona ha tancat una Setmana Santa de les més positives dels darrers anys pel que fa al nombre de visitants. Segons fonts municipals, enguany s'han venut 6.220 tiquets turístics durant els dies compresos entre el cap de setmana de Rams i Dilluns de Pasqua.

El Parc Cultural de la Muntanya de Sal ha estat l’espai més visitat, amb 4.489 tiquets venuts; seguit pel Castell de Cardona amb 1.638 tiquets i el Centre Històric amb 93. Les dades són similars a les de l’any passat.

La gran diferència respecte l’any passat han estat els pics de visitants de Divendres Sant i dissabte, amb 1.634 i 1.561 tiquets venuts al dia, respectivament. Aquestes han estat les xifres més altes dels darrers deu anys. L'alcalde, Ferran Estruch, ho valorava molt positivament, i manifestava la seva gratitud "a tots els visitants que han vingut aquesta setmana santa la seva aposta per Cardona. Per l’altra, destaquem la gran feina dels agents turístics de Cardona i de la Catalunya Central que fan possible aquestes grans xifres d’afluència”.

Destinació familiar

Les visites més sol·licitades van ser les teatralitzades de la Muntanya de Sal i del Castell de Cardona, dirigides al públic familiar. Els dies festius es van vendre totes les entrades de diverses sessions, confirmant l’èxit de Cardona com a destinació familiar, segons valoracions de l'Ajuntament.