Sallent intercanvia aparadors d’establiments per promocionar el comerç

Quinze parelles de comerços de Sallent participen aquest mes d’abril a la nova campanya comercial impulsada pel servei de Promoció Econòmica municipal que consisteix en un intercanvi d’aparadors amb l’objectiu crear sorpresa i cridar l’atenció de la clientela i de les persones que passegin per les zones comercials del municipi amb l’exposició de productes que no tenen res a veure amb la seva oferta habitual. La campanya comercial es porta a terme durant aquest mes d’abril, coincidint amb el Mes de la Cultura a Sallent.

D’aquesta manera, segons fonts municipals, «es donarà presència als productes amb combinacions divertides o inesperades, una manera diferent i innovadora de promocionar-se que es posa a l’abast dels comerciants». La iniciativa es complementarà amb el sorteig de diferents premis culturals, gastronòmics i vals de compra, que podran guanyar les persones que comprin als comerços participants durant aquest mes d’abril.

Els comerços donaran butlletes a la seva clientela per les compres realitzades als establiments. Les butlletes s’hauran d’emplenar amb les dades personals i dipositar-les a les bústies ubicades a la travessia del Teatre, a la plaça de la Pau o a les bústies habilitades en els mateixos comerços, fins al 30 d’abril. Entre els premis hi ha visites culturals a la Casa Torres Amat i centre d’interpretació, al Poblat Ibèric del Cogulló o al Castell de Sallent, entrades per utilitzar a l’Espai Cultural Fàbrica Vella i pels concerts d’estiu al Castell de Sallent, visites al Celler Sanmartí amb maridatge de vins i formatge i vals de comprar de 60 euros per gastar en els comerços participants.

El sorteig d’aquests premis es farà el dia 7 de maig al Centre Ocupacional d’AMPANS de Sallent. Cada comerç participant de la campanya disposa d'un cartell o distintiu que serà visible al públic.