Deu noves empreses es formen per convertir-se en Punt d’Informació Turística al Bages

Deu noves empreses del Bages han iniciat un procés de formació per esdevenir Punts d’Informació Turística i col·laboradors del Geoparc de la Catalunya Central. L'arrencada s’ha celebrat a Castellbell i ha permès als participants conèixer els productes turístics i gastronòmics d’aquest municipi, com el mató de Montserrat i la Ruta de les Matonaires, l’església de Santa Maria del Vilar i la seva relació amb propostes com el Flor de Sol, el Camí Ignasià i la Ruta del Romànic Montserratí, i el projecte d’horta ecològica Hort del Puig i la seva vinculació amb el Rebost del Bages. També han rebut informació sobre els atractius, projectes i productes turístics del Bages per tal que puguin incorporar el relat de la destinació als seus propis projectes.

La sessió d'estrena arrencava amb més d’una vintena d’agents, ja que a més dels de nova incorporació n’hi havia que ja disposen de l’acreditació i l’han de renovar. La trobada ha comptat també amb la participació del conseller comarcal de Turisme, Eduard Mata, que ha destacat l’aposta del territori “per un turisme de qualitat, amb la complicitat de tots els agents que, amb programes com aquest, es formen per oferir un bon servei als turistes que ens visiten”.

El programa PIT Bages-Geoparc compta actualment amb 78 agents acreditats entre els quals hi ha biblioteques, administracions, oficines de turisme, centres de visitants i d’activitats turístiques, cellers, allotjaments, restaurants i comerços. El programa permet que diferents equipaments i serveis vinculats al turisme esdevinguin un espai de suport i informació per als turistes que visiten la comarca, on puguin rebre informació sobre l’oferta turística existent i suport en l’organització de la seva estada. Aquests punts són també centres col·laboradors del Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central. Es tracta d’un programa impulsat i finançat per la Diputació de Barcelona i que al Bages s’executa a través de l’àrea de Turisme del Consell Comarcal.

Les empreses que segueixen aquest programa adquireixen, a través de diferents sessions que tenen lloc al llarg de l’any, coneixements i eines per poder informar, orientar i acompanyar els turistes que visiten la comarca. L’objectiu de Bages Turisme és que la comarca pugui disposar del màxim número de Punts d’Informació Turística, ja que són de gran ajuda per al visitant. Tots els punts PIT acreditats poden trobar-se a https://bagesturisme.cat/oficines-turisme/.