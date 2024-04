La presentació de la nova Plataforma pel desdoblament de la C-55 aplega una quarantena d’entitats

La nova Plataforma pel desdoblament de la C-55, que s’ha impulsat des del Bages i que vol aglutinar sota un gran paraigua el teixit social i empresarial del territori (vegeu Regió7 de dimarts), ha encetat aquest dijous una nova etapa de reivindicacions per demanar l’autovia entre Manresa i Castellbell. La presentació pública d’aquest nou moviment, que s’ha fet a Sallent, ha aplegat una quarantena d’entitats i empreses tant del Bages com del Berguedà i el Solsonès (vegeu el llistat al final), a qui es convida a defensar «amb una sola veu» el desdoblament i a pressionar el Govern que surti de les eleccions del 12-M perquè abandoni la proposta que ara té sobre la taula del tercer carril per trams, l’anomenat 2+1.

En l’acte, la plataforma ha posat de manifest «el fracàs total» que diu que hi ha hagut fins ara a nivell polític en la reivindicació històrica del desdoblament, que va arrencar fa 25 anys, i per això ara es reclama un nou impuls liderat des de la societat civil, per bé que «volem treballar colze a colze» amb els partits, segons el president de PIMEC Catalunya Central, Esteve Pintó. «Avui fem el primer pas, que s’acabarà amb la inauguració de la C-55 desdoblada».

La plataforma admet que en aquest temps hi ha hagut millores en la seguretat de la carretera però no s’ha aconseguit l’autovia que sempre s’ha demanat, i per això «ara és moment de passar a l’acció», tal com apuntava la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs. La plataforma fa una crida al màxim d’adhesions possibles, tant als assistents a l’acte d’avui com a altres entitats i empreses interessades, a qui dona uns dies de marge perquè es comencin a inscriure. També ha obert l’adreça de correu desdoblamentc55@gmail.com perquè hi facin propostes i suggeriments. A partir d’aquí, es vol anar al gra, amb la idea que tots els partits es posicionin públicament al respecte abans del 12-M, i un cop passades les eleccions, la plataforma es reunirà amb el nou Govern per fer pressió.

El 2+1 no és la solució

L’acte d’aquest dijous ha volgut deixar palès que la darrera proposta del departament de Territori d’aplicar com a solució el 2+1 en aquest tram de la C-55 no és òptim. Quirino Vila-Masana, de l’Associació Xarxa7, apunta que «el 2+1 és tan sols un 1+1 amb un avançament», de manera que «continuaria sent una carretera incòmoda i insegura, perquè convé que la circulació sigui uniforme».

En la seva intervenció, Vila-Masana ha assegurat que el volum de trànsit al sud de la C-55 és «excessiu» per a una carretera d’un sol carril per banda. «Un 1+1 [com té ara la carretera] té capacitat per a uns 17.000 vehicles d’Intensitat Mitjana Diària (IMD), i si se supera vol dir que no hi caben». Segons les dades que ha aportat, la IMD a l’altura de Castellgalí és de 35.000, i a Olesa de 30.000.

Per la seva banda, la presidenta de la Plataforma No Més Morts a la C-55, Fina Casals, ha parlat de «les mínimes millores» que s’han fet fins ara a la C-55 en matèria de seguretat, amb mitgeres «que han evitat xocs frontals, però han restat fluïdesa i no eviten retencions o accidents menys greus, a l’hora que la converteixen en una carretera tancada als vehicles d’emergència». Finalment, el president de la Taula de Territori, Sostenibilitat i Infraestructures de la Cambra, Josep Claret, ha criticat «que ens vulguin fer creure que la solució és passar per la C-16». Sosté que «ja fa vuit anys que podem fer-ho gratis amb bonificacions i no hem aconseguit traspassar el trànsit de la C-55 a la C-16». I és que, segons diu, la C-55 és bàsicament una carretera intracomarcal, i en tot cas, «una autopista gratis no elimina la necessitat de reivindicar el desdoblament de la C-55".

Les entitats assistents a l'acte d'aquest dimecres

Com a institucions impulsores de la nova plataforma hi ha:

Cambra de Comerç de Manresa

PIMEC Catalunya Central

Taula de Territori, Sostenibilitat i Infraestructures

Plataforma no més morts C-55

Xarxa 7.

