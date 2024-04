Castellbell celebra aquest diumenge la Fira del Montserratí, que torna a Sant Cristòfol

Aquest diumenge Castellbell i el Vilar torna a programar una nova edició de la Fira del Montserratí, que es consolida com a aparador gastronòmic de l’entorn i es manté com un dels punts d’interès de la Marxa del Pelegrí que unirà Montserrat i Manresa. El certamen potencia l’oferta gastronòmica de la zona amb un mercat amb productes de proximitat en què es podrà adquirir formatge, embotits, productes d’horta i vins de la DO Pla de Bages i que es completarà amb una sèrie de tallers de cuina amb productes de proximitat. La fira serà el primer punt d’avituallament de la Marxa del Pelegrí i oferirà esmorzar a tots els participants.

Durant tot el matí la fira també inclourà una àmplia mostra de cultura popular amb la participació de les colles de geganters i bastoners de Castellbell i el Vilar, els Diables els Resistents i es recrearan escenes de la Festa dels Resistents.

El certamen és organitzat per l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, a través de l’Associació del Parc Rural del Montserrat.