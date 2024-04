Condemnen a dos anys de presó una acusada d’entrar droga a Lledoners

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a dos anys de presó una dona acusada d'entrar droga a la presó de Lledoners. La dona aprofitava les trobades "vis a vis" amb un intern per entregar-li heroïna i haixix que després distribuïa amb la resta de reclusos. En el judici celebrat aquesta setmana, s'ha arribat a un acord de conformitat per imposar-li una pena de dos anys de presó, multa i suspensió condicionada a treballs en benefici de la comunitat. D'altra banda, s'ha ordenat la crida i recerca de l'intern, ara ja en llibertat, que era el responsable de rebre la droga i que no ha comparegut en la vista.

Segons la Fiscalia, el 3 de març del 2019, l'acusada va aprofitar una comunicació íntima "vis a vis" amb un intern de la presó de Lledoners per introduir la droga al centre penitenciari. La dona li va entregar una paperina amb 0,35 grams d'heroïna per al consum del mateix intern i vuit peces d'haixix d'un total de 54 grams que anaven destinades a la distribució a altres reclusos, segons relata el fiscal en l'escrit d'acusació.

Una vegada va acabar la comunicació, el fiscal explica que van escorcollar el reclús al departament d'ingressos del centre penitenciari i va ser llavors quan se li va detectar en una de les seves fosses nasals una petita paperina que contenia l'heroïna esmentada, així com una peça d'haixix amb un pes de 4 grams i mig amagada a la cavitat rectal.

Després de requisar-li la droga, va ser traslladat al Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa, on va ser ingressat en situació d’aïllament provisional durant deu dies. En aquest temps, se li van intervenir les set peces restants de haixix. En total, durant la intervenció realitzada al pavelló hospitalari es van obtenir peces que sumaven 50 grams d’haixix amb l’objectiu de ser distribuïdes a l’interior del centre penitenciari.

Per aquests fets, inicialment, el fiscal demanava una pena de set anys de presó i una multa de 1.000 euros per a l'acusada de passar droga a l'intern durant les trobades "vis a vis", mentre que per a l'intern sol·licitava una pena de quatre anys i sis mesos de presó i una multa de 975 euros. Els acusava d'un delicte contra la salut pública per la distribució d'una substància que causa un dany greu a la salut, en relació amb l’heroïna, i per substància que no causa un dany tan greu, en relació amb l’haixix, i agreujat per tràfic de droga en un centre penitenciari.

Finalment, en el judici oral celebrat aquesta setmana a la secció segona de l'Audiència de Barcelona, Fiscalia ha modificat l'escrit i ha arribat a una conformitat en relació amb la pena demanada per a l'acusada en els termes d'una pena de dos anys de presó, multa i suspensió extraordinària condicionada a què no delinqueixi en 5 anys i que faci treballs en benefici de la comunitat. Davant de la incompareixença de l'intern implicat en els fets, ara en llibertat, s'ha ordenat la seva crida i recerca.

