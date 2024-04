La CUP presenta els aspirants del Bages i Berguedà per al 12-M en el marc del certamen

Aprofitant l’estand que tenia a la fira de Navàs, la CUP ha presentat aquest diumenge els candidats i candidates del Bages i el Berguedà que formen part de les llistes d’aquesta formació de cara a les eleccions al Parlament del 12 de maig, alguns dels quals hi han estat presents. Un acte que també ha comptat amb el diputat i número 4 per Barcelona, Xavier Pellicer, així com de l’alcalde de Navàs, el cupaire Jaume Casals, que no les integrarà.

La candidata més ben posicionada del territori a les llistes per Barcelona és Martina Marcet, de la Nou, que va de número 8. La segueixen el regidor de Manresa Jordi Trapé (16); la regidora de Moià Lakshmi Roset (19); l’exregidor d’Artés Ernest Clotet (24); el regidor de Manresa Jordi Masdeu (32); l’alcalde d’Olvan, Sebastià Prat (46); l’exalcalde de Navàs Genís Rovira (54); la regidora de Santpedor Aina Fernàndez (55); l’exregidora de Berga Anna Alsina (67); la sallentina Gemma Codina, del Secretariat Nacional de la CUP (73); i l’exalcaldessa de Berga Montse Venturós (78).

Entre les prioritats que la formació té per a la Catalunya Central de cara al proper mandat, Genís Rovira ha indicat el tren-tram fins a Berga. «Com a mínim que es comencin a fer els projectes», ha dit, «i que s'ampliï el servei públic cap al Berguedà amb més afluència de busos». La formació també aposta pels parcs eòlics i solars «però acotats i sense destruir el territori», per la defensa de la pagesia, «i posarem la banya a l’ICL perquè d’una vegada per totes el runam se’n vagi». Quant al desdoblament de la C-55, la CUP és més partidària de la gratuïtat de la C-16.

A nivell global, Pellicer ha dit que «ara toca reforçar els serveis públics, garantir l’habitatge digne, el transport públic de qualitat, i deixar de posar tots els ous a la cistella en la negociació amb un estat al servei de la monarquia i l’Ibex-35 i contrari al dret a l’autodeterminació».