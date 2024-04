Un motorista pateix una sortida de via i cau per un barranc a la C-16c, a Manresa

Un motorista ha patit una sortida de via a la C-16c, al seu pas per Manresa, i ha caigut pel barranc que es troba al límit del voral de la via al quilòmetre 0, a l'altura del parc de Bombers. L'accidentat ha estat traslladat en ambulància cap a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Bombers han rebut l'avís a les 16:32 i un helicòpter s'ha desplaçat fins al lloc dels fets per evacuar-lo per aire, però al final no ha estat necessari.

El cos de bombers han actuat amb una dotació i quan han arribat a la via on es trobava el motorista ja estava sent atès pels agents del SEM.