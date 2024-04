Xoc entre dos cotxes amb un ferit a l'eix Transversal, a Sant Fruitós de Bages

Dos cotxes han xocat a Sant Fruitós de Bages, al quilòmetre 136 de la C-25 en direcció a Lleida. Una de les persones involucrades en l'accident ha estat evacuada al CAP Bages, segons ha detallat el cos de Bombers. L'avís ha estat rebut a les 14:26 i l'incident ha causat el tall de la via fins que tots els turismes involucrats han estat retirats de la calçada, per no interferir en el trànsit.

Es desconeix l'estat en què es troba la persona que ha estat traslladada al centre sanitari i els altres accidentats no han requerit cap atenció.