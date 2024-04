Castellbell completarà la renovació dels vitralls en una nova fase de restauració de l’església de la Bauma

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar fa un pas més en el procés de restauració de l’església modernista de la Sagrada Família de la Bauma, i de cara a la tardor haurà completat la reconstrucció de la vintena de vitralls que encara hi ha pendents de renovar o de fer nous perquè mai no es van arribar a col·locar i al seu lloc hi ha una estructura tapiada. El projecte ja està aprovat i l’Ajuntament ja té els diners per a l’obra, que es preveu iniciar a començament d’estiu.

L’actuació que ara es farà s’engloba dins la segona fase dels treballs, i donarà continuïtat a una intervenció prèvia en què ja es va renovar un primer grup de vitralls, com són els cinc que hi ha a l’absis i els que conformen la rosassa, que es va fer tota nova. Ara es restauraran els que hi ha situats als dos laterals de la nau central, dotze dels quals són a la part inferior de la paret, i n’hi ha sis més, de triple arcada, a les parts superiors.

Els vitralls actuals, o la part que en queda, es desmuntaran i es traslladaran a un taller per a la seva restauració. Es pintaran amb les formes i els pigments que els correspon, intentant imitar els traços de les peces perdudes, i un cop estiguin a punt, es retornaran a l’església de la Bauma per instal·lar-los sobre els nous perfils que també s’hauran condicionat, si cal. En els punts on hi havia previstos vitralls però n’hi ha hagut mai, s’obriran els finestrals tapiats, se sanejarà la part interior de l’espai que ocuparan, i s’hi col·locaran els nous vitralls construïts. Alguns dels que hi ha ara ni tan sols tenien dibuix sinó que constaven d’un vidre monocolor que ara es canviarà per un de nou i policromat. En conjunt, s’intentarà que siguin clars, com a mínim en algunes parts, per afavorir l’entrada de la llum natural cap a l’interior del temple, i d’aquesta manera es pugui conjugar el seu ús com a espai religiós, i també com a futur espai de trobades i activitats culturals, des de concerts, fins a xerrades o exposicions.

El projecte, que ja es troba en exposició pública, es preveu licitar i adjudicar en les properes setmanes. L’obra tindrà un cost de 238.708 euros, en part finançats amb aportacions de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona amb què ja compta l’Ajuntament, que hi posarà la part restant. Un cop començades les obres, és previst que la seva execució s’allargui uns quatre mesos.

Amb aquesta actuació es donarà per finalitzada la segona fase de les obres de restauració de l’església de la Sagrada Família de la Bauma, de la qual l’Ajuntament té cedit l’ús, i que s’ha de transformar en un espai que també pugui acollir esdeveniments socials i culturals. Abans, però, encara caldran noves intervencions per acabar d’adequar les instal·lacions, i la decoració i el repintat interior, així com la seva sonorització i il·luminació, i altres possibles millores d’acord amb el pla director que està elaborant l’arquitecte Pere Santamaria.

