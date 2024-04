Foc en una campana de cuina a un domicili de Castellvell i el Vilar

Una campana de cuina s'ha incendiat a un pis d'un edifici situat al número 31 del carrer Sant Geroni, a Castellvell i el Vilar. Bombers ha rebut l'avís a les 13:04 del migdia, però quan han arribat al domicili el foc ja havia estat apagat. Una persona ha hagut de ser atesa per inhalació de fum i els agents que s'han desplaçat al lloc dels fets han revisat els altres pisos per si hi havia arribat el fum. Els bombers han actuat amb una sola dotació.