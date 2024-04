Sant Joan tindrà aquest any una nova zona d’esbarjo per a gossos

L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha convocat per aquest dissabte, a les 5 de la tarda, una sessió participativa per debatre sobre les polítiques de benestar animal impulsades per part de la Regidoria de Medi Ambient i Acció Climàtica. Durant la sessió que tindrà lloc a la sala de plens de l’Ajuntament es preveu debatre, entre d’altres, el disseny de la futura zona d’esbarjo per a gossos, propostes per potenciar l’ensinistrament de cadells, els resultats de les campanyes de sensibilització sobre el cens i ADN caní, així com els treballs per al control de les colònies de gats.

Amb aquesta sessió l’Ajuntament posa fil a l’agulla al projecte de crear una nova zona d’esbarjo per a gossos, previst en el Pressupost Municipal de 2024. El regidor de Medi Ambient i Acció Climàtica, Toni Dorado, explica que «volem fer un salt endavant en les polítiques de benestar dels animals impulsades per l’Ajuntament. Una de les accions és la nova zona d’esbarjo llargament reivindicada pels veïns i que la podrem tirar endavant enguany». A més, ha afegit que «ho volem fer escoltant els futurs usuaris, per tal que el nou espai es pugui ajustar al màxim a les seves necessitats». El consistori té diverses propostes d’ubicació sobre la taula, totes les quals són a la zona on habitualment es passegen gossos, al voltant del Passeig del Riu i el canal.

Amb la sessió participativa l’Ajuntament pretén també generar un espai de trobada dels veïns i veïnes més conscienciats amb el benestar dels animals que pugui facilitar que sorgeixin nous projectes a emprendre per part de l’Ajuntament amb la col·laboració de la ciutadania.

Campanya de sensibilització

En paral·lel a l’inici dels treballs per disposar de la nova zona d’esbarjo, al llarg de les darreres setmanes l’Ajuntament ha impulsat una campanya de sensibilització sobre la importància de tenir correctament censats els animals de companyia (gossos i gats), tant amb el xip com en el cens genètic caní, en el cas dels gossos.

El cens d’animals de companyia és obligatori per la nova llei de benestar animal del 2023. En el cas de Sant Joan de Vilatorrada està regulat per ordenança municipal el cens genètic caní que té per objectiu evitar abandonaments, perseguir els robatoris de mascotes i reduir, mitjançant identificació, els excrements a la via pública.

Durant la campanya s’ha pogut arribar a dos centenars de propietaris de gossos. Se’ls ha informat sobre la regulació existent i les obligacions de tinença responsable d’animals de companyia. A més, a aquells veïns i veïnes que han censat l’animal al llarg d’aquestes setmanes se’ls ha entregat una ampolla de plàstic reutilitzable que pretén facilitar portar aigua per donar beure o netejar la via en cas d’orins.