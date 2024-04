Sant Fruitós iniciarà el maig l’adequació de la nova àrea de lleure al Pla del Puig

Sant Fruitós de Bages guanyarà un nou espai públic i de lleure aquest estiu amb la transformació de tot l’entorn on hi havia els barracons de l’escola Pla del Puig, que va estrenar edifici el curs passat. Aquest dilluns, l’Ajuntament adjudicarà les obres, que començaran d’aquí a quinze dies, i tindran un termini d’execució d’uns quatre mesos.

Es tracta d’un solar de més de 5.000 m2 de superfície, i «més enllà d’endreçar l’entorn de l’escola, tot el poble es podrà beneficiar d’un nou parc públic exterior", apunta l’alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés. De fet, el projecte el va dissenyar l’anterior equip de govern liderat per ERC a final del mandat, però no el va arribar a executar.

La proposta preveu una distribució de la zona en tres espais diferenciats i situats al voltant de l’antiga pèrgola que separava els barracons. S’ha conservat per fer ombra i donar aixopluc en un espai concorregut perquè comunica l’entrada a l’escola amb el parc, i amb la parada d’autobús. A la banda nord del futur parc hi haurà un espai enjardinat amb diverses espècies vegetals i d’arbrat que es combinaran amb traces de sauló. En un espai contigu però en direcció sud, cap a l’escola, hi haurà una altra àrea en aquest cas més pensada per a l’esbarjo, amb un paviment de formigó i diversos jocs infantils, a banda del mobiliari urbà que correspongui en cada cas, i de les instal·lacions d’enllumenat, sanejament i abastament d’aigua potable i rec. I finalment, encara hi haurà un altre sector, que en aquest cas ja està habilitat amb aparcaments al costat de l’edifici de l’escola i a tocar de l’avinguda Sant Joan.

L’execució de les obres tindrà un cost de 181.000 euros (que no inclouen la zona de l’aparcament, ja condicionada) que hi aportarà íntegrament l’Ajuntament de Sant Fruitós mitjançant una operació de crèdit.

ERC reivindica el seu paper

El grup municipal d’ERC, ara a l’oposició a l’Ajuntament de Sant Fruitós, reivindica la seva aportació en aquest projecte, tenint en compte que va ser durant la darrera etapa de l’anterior mandat quan es va aprovar el projecte del nou parc, sota el govern que aleshores lideraven els republicans amb Junts i el PSC.

La previsió, segons el partit, era licitar i executar el projecte durant el 2023, però hi va haver eleccions i un canvi de govern que ara té GfP. Els republicans celebren que el nou executiu hagi tirat endavant el projecte «però lamentem que la construcció del parc s’hagi endarrerit un any innecessàriament».

L’actual alcalde, Joan Carles Batanés, diu que mai no s’ha deixat de banda aquest projecte i que en els pressupostos del novembre ja es va incloure la partida per fer-lo. «Ells el van començar però no el van acabar, sinó que ho farem nosaltres», i en aquest sentit, retreu als republicans haver mantingut una actitud contrària respecte dels projectes que es van trobar sobre la taula quan van prendre el govern a GfP amb una moció de censura.