Sallent aprova una partida de 598.165 euros per millores en equipaments municipals i via pública

L’Ajuntament de Sallent ha aprovat, en un ple extraordinari, una modificació de crèdit per valor de 598.165 euros per a inversions. Segons l’equip de govern d’ERC, l’augment de la despesa es destinarà a cobrir necessitats bàsiques pel funcionament del dia a dia del municipi i inclou principalment inversions per millores als equipaments municipals i a la via pública. La proposta d’actuacions va topar amb les crítiques de l’oposició, que va defensar altres prioritats d'inversió.

El Ple municipal de Sallent ha aprovat una nova partida d'inversions de 598.000 euros pel municipi, entre les quals, destaquen els 76.000 euros a millores d'equipaments culturals i els 60.000 euros destinats a millores en l’edifici de l’Ajuntament, que inclouen la reforma de la zona dels despatxos de Serveis Socials i la substitució de la calefacció de la planta baixa. També s’invertiran 70.000 euros en l’adquisició d’un vehicle per a la Policia Local i la mateixa quantitat per adquisició d’un local per entitats. D'altra banda, 57.000 euros es destinaran a actuacions de millora a la via pública i 35.000 euros per a millores a l’àrea d'escombraries, entre altres actuacions.

Des de l’oposició, el regidor de Fem Poble, Guillem Cabra, va mostrar el desacord del seu grup amb la proposta de l’equip de govern. Cabra va defensar gestionar «de manera diferent» la nova partida d’inversions i va proposar avançar en altres línies, com la creació d’una cooperativa de treball de les terres en desús, un pla d’habitatge, actuacions per a la millora de l’accessibilitat i la pacificació de carrers i places, l’ampliació del servei d’atenció domiciliària, l’impuls d’una comunitat energètica amb els veïns i entitats de Sallent, l’elaboració d’un pla de barris a petita escala, l’ampliació del programa de salut comunitària o l’estudi per a la piscina pública.

En aquest sentit, l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, va defensar que «molta de la feina que proposa s’està realitzant des del govern». A més, va destacar que la modificació de crèdit respon a «necessitats bàsiques i importants pel funcionament del dia a dia del municipi».

Per la seva banda, la regidora de Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet, Anna Maria Fernández, va lamentar que la modificació de crèdit no inclogués les demandes del seu grup relacionades amb la realització d’un estudi del centre urbà i l’ampliació de la partida de Fàbrica Vella. En el seu torn, l’alcalde Oriol Ribalta va contestar que «procuraria» que l’estudi que proposa Junts es desenvolupi dins la partida per a projectes al centre urbà.

Sobre Fàbrica Vella, el regidor de Cultura, Diego Miranda va explicar que la programació a l’espai cultural és suficient, ja que la majoria dels caps de setmana de l’any s’ofereixen propostes professionals, amateurs i amb col·laboració d’entitats. En aquest sentit, el regidor va defensar que l’equipament cultural «s’utilitza més que mai». Miranda també va recordar que la modificació de crèdit inclou una partida de 5.000 euros per a tasques de manteniment a Fàbrica Vella.

Finalment, la proposta de modificació de crèdit es va aprovar amb els vots a favor d’ERC, els vots contraris de Fem Poble i Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet i l’abstenció del PSC.