Sant Fruitós acomiada el menor mort divendres en llançar-se en un gorg per banyar-se

Sant Fruitós ha acomiadat Rayan Mansouri Aya, el jove que el divendres va morir en el gorg del riu Llobregat conegut com els Tres Salts, on havia saltat per banyar-se. Prop de dues-centes persones es van concentrar diumenge a la tarda a les portes de la mesquita del poble, on es va fer una pregària reservada a la comunitat musulmana amb la presència del fèretre. La família repatriarà el cos del menor fins al país d'origen, al Marroc, on es durà a terme l'enterrament.

Rayan Mansouri Aya era alumne de quart d'ESO de l'institut Gerbert d'Aurillac. Divendres, que era festiu al centre, va anar amb els amics a passar el matí als Tres Salts, una zona en què sol ser habitual que els habitants del territori s'hi vagin a banyar quan arriba la calor. Segons va confirmar l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, tots ells són del municipi i es coneixen per anar a l'escola junts. A més, va assegurar que la família del difunt és molt coneguda al poble, ja que el seu pare «té presència en l'àmbit de les associacions locals» i el noi jugava al Futbol Club Fruitosenc, al cadet C. També era usuari de l’equipament juvenil del municipi, el Nexe Jove.

L'avís de l'incident va arribar cap a 2/4 de 12 del migdia, quan els amics del noi quan van veure que no sortia de l'aigua. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 9 dotacions, amb un total de 20 bombers, segons van informar fonts d'aquest cos. Al cap d'una hora, els Bombers van localitzar el cos del noi. Malgrat les maniobres de reanimació, no van poder fer res per salvar-li la vida.

Com a mostra de condol, l’Ajuntament va dur a terme un minut de silenci divendres al vespre davant del consistori. A més, es va decidir ajornar el festival de música electrònica Sant Beat Free, que estava programada per dissabte. El F.C. Fruitosenc també va lamentar la mort del menor i va suspendre la totalitat dels entrenaments del divendres i els partits del cap de setmana, d'acord amb la Federació Catalana de Futbol.

