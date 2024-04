Súria potencia la promoció turística per revalorar el patrimoni i sumar visitants

L’Ajuntament de Súria s’ha proposat potenciar la promoció turística del municipi amb la contractació d’una empresa especialitzada en gestió cultural, amb l’objectiu de desenvolupar accions que permetin ampliar el nombre de visitants i revalorar el patrimoni turístic i cultural de la vila. En els darrers anys, el municipi ha consolidat una oferta turística que té el Poble Vell i el castell com el seu principal atractiu i, més recentment, hi ha sumat el Museu de la Mineria.

El consistori surienc vol treure rendiment del potencial turístic de la vila i ha adjudicat a l’empresa bagenca Gestió Cultural Transversal SL la gestió i promoció turística-cultural de la vila durant un període de dos anys a partir d’aquest mes d’abril. Aquesta contractació obre una nova etapa en la gestió i promoció de la vila, amb l’objectiu principal, segons explica el consistori, «de desenvolupar accions que permetin ampliar el nombre de visitants i revalorar el patrimoni turístic i cultural de Súria, format pels equipaments i elements ja consolidats i d’altres que puguin ser desenvolupats en el futur».

L’adjudicació inclou la gestió dels equipaments ubicats al Poble Vell, com l’Oficina de Turisme, la sala Cal Balaguer del Porxo i els centres d’interpretació del Castell i del Museu de la Mineria, entre d’altres. A més de dissenyar noves estratègies de posicionament i material de difusió, l’Ajuntament subratlla que «també es preveu revisar i actualitzar el relat turístic dels equipaments culturals i turístics existents per tal de potenciar Súria com a destí cultural, turístic i familiar».

El municipi ha reforçat i millorat en els darrers anys el castell i l’església del Roser, un dels principals conjunts monumentals de la comarca i un dels seus principals potencials turístics. El castell de Súria, originari del segle XI i catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), es troba a la part més alta del Poble Vell sobre un tossal que domina el riu Cardener. Al costat hi ha l’església del Roser, originària dels segles IX-X.

A l’atractiu del Poble Vell i el seu valor patrimonial s’hi ha sumat recentment el Museu de la Mineria, que permet fer un viatge per la història de la tradició minera a Súria. La proposta es va inaugurar l’any passat amb la intenció de donar a conèixer la rellevància històrica, econòmica i social d’aquesta activitat al municipi. L’espai explica, a partir de documents, objectes i fins i tot itineraris exteriors, com ha evolucionat amb el temps una pràctica industrial fonamental per a la vida quotidiana dels veïns, des dels seus orígens fins a l’actualitat.

El museu inclou un centre d’acollida per als visitants, ubicat a l’Oficina de Turisme local, que és annex a l’edifici del Casinet, on es troba el centre d’interpretació del museu. Es tracta d’un espai d’exposició permanent, amb diferents plafons, audiovisuals i estris que mostren com va ser la vida a les mines fa algunes dècades. Entre els diferents objectes que es conserven, hi destaquen un tauler de fusta, un perforador elèctric manual, un telèfon que servia per alertar sobre el risc d’explosió, un gran repertori de minerals, a més d’un xiulet de grans dimensions que anunciava el canvi de torn per als treballadors de la mina i que es va convertir en un referent horari per als habitants del poble.

Més enllà d’aquests elements històrics i patrimonials, Súria disposa també de dues importants cites al calendari festiu que li donen una important projecció. Són la Fira Medieval d’Oficis, que cada any té lloc al voltant del Poble Vell, i les tradicionals Caramelles, que són les més grans de Catalunya. Es tracta de dos elements diferencials i amb un potencial turístic per explotar.

Per donar un impuls a tot plegat, l’Ajuntament ha contractat l’empresa Gestió Cultural Transversal, que compta amb una llarga experiència museogràfica, amb el desenvolupament d’importants projectes nacionals i internacionals com Món Sant Benet, La Pedrera, la Casa de les Punxes, el Museu Nacional d’Energia o el centre d’interpretació Heydar Aliyev (Azerbaidjan), entre molts d’altres.

En els primers anys d’aquest segle XXI, Transversal, ja va portar a terme destacades iniciatives de promoció turística a Súria per encàrrec de l’Ajuntament, com les primeres edicions de la Fira Medieval d’Oficis i la implementació dels continguts del centre d’interpretació del Castell, a més d’altres actuacions.