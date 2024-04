El cardenal Joan Josep Omella presidirà la missa de la festivitat de Montserrat

La celebració de la Festivitat de la Mare de Déu de Montserrat d’enguany comptarà amb la tradicional Vetlla de Santa Maria, divendres 26, a les 10 de la nit, que en aquesta ocasió serà presidida per l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives; i la missa del dia 27, a les 11, que presidirà el cardenal de Barcelona, Joan Josep Omella.

Com és costum, en el moment de l’Ofertori de la Vetlla, l’abat de Montserrat, Manel Gasch, rebrà l’ofrena dels donatius pel manteniment de l’oli simbòlic de les llànties votives que durant tot l’any cremen davant la venerada imatge de Santa Maria, representant i fent memòria de les comarques, entitats, institucions i moviments que les han ofrenat des de 1947, l’any en què es van celebrar les festes de l’entronització, i la tradició de vetllar Santa Maria.

Aquest any renovarà l'ofrena de les llànties la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat amb motiu dels 125 anys de la seva constitució, tot recordant la visita espiritual a la Mare de Déu de Montserrat, pregària que la Lliga va encomanar a Josep Torras i Bages, bisbe de Vic, ara fa també 125 anys.

Servei de cremallera especial

Per facilitar el desplaçament a la vetlla en transport públic des de l’estació de Monistrol-Vila, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya farà un viatge especial de pujada del cremallera a les 8 del vespre; i, en acabar la celebració, el mateix tren baixarà des de l’estació de Montserrat-Monestir fins a la de Monistrol-Vila (pàrquing) a quarts d’1 de la matinada. Tot just acabada la vetlla, a la plaça de Santa Maria hi haurà una ballada de sardanes.

Entrada lliure al museu

El dia 27 d’abril, com és habitual també, el Museu de Montserrat tindrà entrada lliure. Els visitants podran gaudir de l’exposició permanent, i de les mostres temporals, inaugurades recentment: «Laus Deo», d’Antón Lamazares; i «Donacions 2012-2022», comissariada per Sílvia Muñoz d’Imbert i Santi Barjau. A les places, en acabar la missa conventual que presidirà el cardenal Joan Josep Omella, hi haurà una audició de sardanes amb la Cobla Triomfal d’Igualada.